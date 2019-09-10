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高醫深耕長照 圓在地安老夢

2019-09-10 01:18聯合報 記者鄧桂芬／高雄報導

「福樂學堂」是全台第一間以國小閒置空間設置的日照中心，長輩熱烈參與活動。 圖╱高...
「福樂學堂」是全台第一間以國小閒置空間設置的日照中心，長輩熱烈參與活動。 圖╱高醫附醫提供
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「好久不見！」88歲排灣族頭目高丁娘率領族人到高雄醫學大學附設醫院探望院長侯明鋒，一見面就給大擁抱，還忍不住抹淚。原來族人的家園差點因違章建築被政府收回，幸好侯明鋒爭取將之改建為「娜麓灣文化健康站」，不只保住家園，一樓還成為長照據點，一圓族人的在地安老夢。

因應高齡社會，高醫體系配合長照政策建置居家社區長照服務，除了長照ABC據點，也包含失智共同照護中心、失智照護據點、居家醫療整合照護、南區新住民整合中心等，各有特色。目前正在籌備2間日照中心，預計明年啟用。

設置於高雄小港區的娜麓灣文健站即是長照C據點，也是全國首間由醫療專業打造的非原住民社區之原民關懷據點。

為何要在都會區設原民長照據點？

「這是有故事的。」侯明鋒說，小港區過去為遠洋漁業重鎮，吸引原住民離開家鄉來小港打拚，政府還特地留兩棟國宅提供給他們購買租賃。好景不常，其中一棟國宅近年被認定為違章建築，政府公告收回卻引發長輩住戶的反彈。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒。 記者鄧桂芬╱攝影
高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒。 記者鄧桂芬╱攝影
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聘原民照服員 也有智能照顧

巧的是，這樓就在小港醫院後門，時任院長的侯明鋒得知消息，遂尋求原民會合作，將建築改造為文健站，讓長輩早上可在一樓聚會，傍晚上樓就能回家休息，同時聘請2名原民照服員，並導入具原民文化的智慧科技設備，實現在地照護精神之餘，也具備智能照顧環境。此舉讓長輩們相當感念。

不只是娜麓灣文健站，高雄大同醫院也率全國先例，在醫院旁的大同國小閒置空間設置「福樂學堂」日照中心，鼓勵長輩帶孫子共同上學，還有醫事專業人員或大學生能隨時支援。此模式吸引馬來西亞團隊取經，成功複製於吉隆坡。

侯明鋒說，高齡社會可能伴隨少子化，以大同國小為例，過去學生多達8、9千人，現在只剩236人，如果把閒置空間規畫為長照用途，加上醫療隨時支援，醫養服務結合對老人家好，也能減輕照顧家屬的負擔、降低照顧悲劇的發生。

醫療撐腰  讓長照不斷鏈

醫療撐腰，可以提供長照最大後援。侯明鋒說，高醫的出院準備計畫無縫轉銜長照服務，就配置18名專責個管師，不讓服務斷鏈。他強調，要協助長輩在地健康老化，就要站在他們的角度設想，「長輩最需要的就是健康與陪伴。」

大健康、新經濟─趨勢論壇

高雄醫學大學第三屆臺北論壇

主辦：高雄醫學大學、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、天成醫院、金色年代樂齡長照機構

時間：108年9月28日(六)10:00-16:20(9:20開始報到)

地點：張榮發基金會11樓國際會議廳（台北市中山南路11號）

長照侯明鋒

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