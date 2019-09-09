九成大客車車禍是駕駛疏忽 擬強制每年2次教育訓練

2019-09-09 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



近年頻傳大客車交通事故，據統計9成以上是駕駛員疏失釀禍。為加強行車安全，交通部今預告修正草案，明年起擬強制規範客運業者，每年須對駕駛員辦理2次在職教育訓練，否則可罰9千元至9萬元。

目前法規僅要求大客車駕駛員每3年接受一次公路總局的講習訓練，公總定期評鑑客運業者時，也會考核是否每年至少辦理1次駕駛員教育訓練，否則將限期補正，但無明確罰則。

公總統計，有9成以上大客車事故肇因屬駕駛員行為所致，自從前年發生蝶戀花事件後，即開始研擬強制對大客車駕駛員教育訓練，盼防堵憾事再發生。

根據草案，明年1月1日起，業者每半年須對駕駛員辦理1次以上教育訓練，等於1年1次。課程內容包括教導安全防衛駕駛、肇事預防及處理、提升駕駛素質，及近年新修訂交通法規、車輛保養檢查方法等。

為免教育訓練流於形式，無助實際交通安全，中央警察大學交通學系副教授李克聰建議，應搜集近年因人為疏失導致大客車事故的案例，檢視肇事原因並尋求預防方法，再重新編列教材。

李克聰表示，課程內容須對症下藥，否則上課反而成了工作額外負擔，例如可加強駕駛員風險辨識，每個人特性不同，可能受各種原因影響，導致精神難以集中，應教導駕駛員評估身心狀況是否適合開車，若認定有風險危機就要有相關的適當應變。