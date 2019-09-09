麥當勞薯餅怎麼吃最絕配？ 網曝隱藏版吃法被讚爆

2019-09-09 21:52 聯合新聞網 綜合報導



麥當勞薯餅為因應開學季，推出買一送一活動，每間店限量200份，引起許多民眾討論。圖／摘自麥當勞活動頁面 分享 facebook

為迎接開學季麥當勞明（10）日將推出「薯餅限時買一送一」的活動，民眾只要於早餐時段早上7點到10點，限時3小時，憑號碼牌即可享有買一送一的優惠，讓許多麥當勞的薯餅控們都興奮不已，預計會吸引不少民眾排隊搶購。消息一出後今日在爆料公社上還舉行了票選吃法討論活動，除了有經典的沾番茄醬以外，更有搭配玉米濃湯的吃法，吸引超過5萬人參與投票。

麥當勞的薯餅可說是「始祖級」的產品，多年來薯餅綿密香酥的口感，累積許多死忠粉絲支持，只要是吃麥當勞早餐絕對少不了來塊薯餅做搭配，明日麥當勞薯餅買一送一活動，每家限量200份，引起熱烈討論。爆料公社粉絲團上更出現薯餅吃法的票選活動，有兩個選項可供大家投票，一個是傳統吃法「薯餅這麼划算蕃茄醬也要加好加滿」，另一個則是特殊吃法「薯餅配玉米湯就是絕配，加滿薯餅最好吃」，兩種吃法都各有大票的擁護者。

PO文一出後，許多網友不藏私的分享隱藏版吃法「薯餅夾到漢堡裡超讚」、「番茄醬沾糖吃味道不錯」、「配鬆餅的蜂蜜醬簡直絕配」、「沾胡椒鹽也很好吃」、「沾雞塊的糖醋醬超美味，我幾乎都這樣吃」、「麥當勞的薯餅和薯條都沾冰淇淋才是王道」、「任何漢堡加薯餅都很讚」、「薯餅加荷包蛋加黑胡椒超好吃」。

但也有不少網友認為單吃最好吃，「不沾任何醬直接吃最好吃」、「醬什麼的都是多餘的，直接吃才是真美味」、「原味酥酥脆脆的最好吃」、「其實就是簡單吃，什麼都不必配」、「我都一次吃10片，超爽」。