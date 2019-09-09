好市多6元神物「半熟麵包」 行家曝超罪惡吃法

2019-09-09 20:35 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友狂推這款CP值超高的「半熟麵包」，不僅外酥內軟，而且一個只要6元，不少人看到後紛紛留言力推「真的超好吃」。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說 分享 facebook

美式賣場好市多（Costco）時常可以撿到許多便宜又大碗的商品，不僅物美價廉，還會不定時推出一些高CP值的限定商品，造成某款商品突然爆紅，網友瘋搶的情況。近日就有一名女網友在Costco好市多商品經驗老實說分享一款CP值超高的商品，她在好市多買到了一款麵包，不僅便宜還超好吃，甚至還直呼「下次如果買得到絕對不會跟別人分享的」，不少人看到後紛紛留言力推「真的超好吃」、「必買！CP值超高」。

原PO在文中提到，她只花了145元買到24個半熟成麵包，一個大約只要6元左右，實在相當划算。更表示她回到家將麵包烤過後，沒想到外酥內軟真的超讚。該社團管理員也曾整理過這款麵包的資料，商品說明提到，可隨個人喜好調整烘烤程度，直接享用或搭配果醬奶油等都相當美味，還建議將產品預烤至半熟。甚至有網友透露其實這項商品已經被下架至少10年了，直到最近才又上架，以前還有分大、小顆不同的包裝，現在外包裝跟以前不同了，但是同樣還是外酥內軟，吃起來很像某知名牛排館的餐前麵包。

PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，有人好奇發問「會不會像法國麵包一樣硬」、「如果沒有烤箱的話怎麼辦，有其他烹調方式嗎」、「吃不完的話是不是要冷凍」等，隨後就有熱心的網友回答「不會硬，是外酥內軟的那種」、「家裡的鍋子也可以，乾鍋放入然後用最小火，加蓋悶烤的時候偶爾要翻一下」、「可以放常溫，像麵包土司那樣」。

也有不少網友表示一定又會造成搶購風潮「在好多家分店都沒找到，一定是都被搶光了」、「可惡想買」、「感覺超級好吃，要趕快去搶了」、「才6塊多真的很便宜欸」、「小小的一顆剛好是一餐澱粉的熱量」。

甚至有網友大推罪惡烹調法「切開夾起司和火腿下去烤真的超級好吃」、「把它剖開裡頭塗一點快樂乳酪，外酥內彈超級讚」、「切開做三明治也超適合的，單吃也很好吃，會有一股麥子味」、「夾豬排超讚」。