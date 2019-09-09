客家公共傳播基金會成立 選出首屆董事長陳邦畛

2019-09-09 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



客委會於今（9）日召開客家公共傳播基金會第1屆第1次董事及監察人聯席會議，由出席的11位董事及2位監察人共同推選陳邦畛（陳板）擔任董事長。

立法院於去年12月25日三讀通過「財團法人客家公共傳播基金會設置條例」，並在今年1月7日由總統蔡英文公布實施。

客委會主委李永得表示，客家媒體過去一直沒有專責辦理全國性客家公共傳播、人才培育及數位匯流的單位，因此在客家基本法通過後，依據第25條財團法人客家公共傳播基金會設置條例成立「財團法人客家公共傳播基金會」。讓客家傳播媒體公共化，進而保障客家族群媒體的近用權。

李永得指出，客家公共傳播基金會成立後，目前由客委會經營的「講客廣播電台」將移轉由基金會經營，實現客家傳播媒體公共化。他表示，未來能加強網路媒體的運用，製作更多活潑趣味的客家網路原生節目及作品，滿足閱聽眾多元的需求。

客家公共傳播基金會成立後，客委會每年編列捐助2億元預算，維持基金會經費來源及人員編制穩定。李永得表示，，基金會也將承擔部分自籌款的壓力，而不是完全倚賴政府經費的挹注，期許基金會能夠盡快提升客家廣電公共服務的質量。

客委會指出，財團法人客家公共傳播基金會設置條例共計25條，業務範圍包括經營廣播電台、影音製作、出版品發行推廣、人才培育、客家傳播數位匯流等；基金會設置董事會及監察人，每屆3年，並由主管機關就社會公正人士、學者、專家及基金會員工推舉之代表，提請行政院院長遴聘，並送立法院備查。為落實基金會公共傳播之精神，增進公共問責制度及公眾參與，除內部控制及稽核制度，也引進外部監督機制。

客家公共傳播基金會第1屆董事名單為：古秀妃、吳中杰、陳志勇、陳邦畛、張典婉、張芳慈、黃心健、彭莉惠、曾瀚霖、詹佩芬、廖董事清祥、鍾寶珠、羅世宏共13人；而監察人則有張國城、陳秀琪、劉志忠等3人。