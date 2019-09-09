麻疹再添一例 傳染期間去過六間北市餐廳

2019-09-09 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ╱即時報導



疾病管制署今公布新增一例麻疹案例，這名30多歲男性在可傳染期間曾出入六家餐廳，衛生單位目前掌握接觸者共71人，疾管署提醒曾於同時段出入相關店家的民眾，要自主健康管理18天，如有疑似症狀要儘速就醫。

疾管署副署長羅一鈞表示，疑似症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、輕微出疹，常被誤認為感冒或過敏。這名新增個案近期無出國史，感染源不明，因陸續出現燥熱、疲倦、全身無力及喉嚨痛，分別於8月31日及9月2日就醫，但直到9月4日出現發燒、出疹症狀後，當天接連到診所和醫院就醫，醫師診察發現個案有上述症狀而且出現結膜炎，才通報檢驗，並於9月8日確診，目前居家隔離中。

個案發病前後曾於在台北市大同區及內湖區幾間餐飲店活動，疾管署提醒，麻疹傳染力強，曾於同時段出入相關店家的民眾，應自主健康管理18天，期間特別若發現疑似症狀，應主動就醫並告知接觸史。

疾管署統計，目前國內已累積126例麻疹病例，其中78例為國內感染，48例為境外移入病例。目前紐西蘭麻疹疫情持續上升，泰國、烏克蘭、羅馬尼亞、法國及意大利的麻疹疫情仍持續。