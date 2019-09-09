政治干預？公視董監事改選難產 鄭麗君：放下政黨考量

2019-09-09 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



公共電視文化事業基金會今天審查第7屆董、監事人選，但投票結果提名21位董事只通過7位，5位監事只通過1位。文化部長鄭麗君今天召開記者會表示，對於投票結果感到遺憾；她也表示，公視董監事審查時常難產是「制度使然」，呼籲審查委員「放下政黨考量，回歸產業需求」。

第7屆公視董監事審查委員共15位，其中民進黨團推派代表9位、國民黨團推派代表4位、親民黨團推派代表1位、時代力量推派代表1位。依規定，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以3/4以上之多數同意後，送請行政院院長聘任之。換言之，每位候選人至少要通過12票才算通過。

但歷經兩輪投票，董事21位候選人，過3/4以上門檻（12票以上）的有7位，僅一票之差的有10位；監事5位候選人，過門檻者僅1位，也有2位以一票之差落選。鄭麗君表示，「一票之差」的人選，都是獲跨黨派共識支持，但仍有審查委員在「黨派的考量」之下，投下不同意票，使得董監事人選難產。

鄭麗君也說，不少委員指出，這次候選人名單未有「經營管理」專業的董事名單，但此次人選有知名國際會計事務所的專業人選、也有藝文產業的投資人，且「這些名單，反而沒有過」，與委員提出的理由根本不符。

她也說，歷屆公視董監事人選審查會議，第6屆經歷2次審查、第5屆歷經5次審查，持續難產是「制度使然」。她表示，盼各界放下黨派的考量，著眼於公民社會的角度，尋找符合未來能領導公共媒體的董監事候選人，且以他們對社會的貢獻及專業背景來考量。