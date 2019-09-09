南高屏大雨特報！留意短時強降雨

2019-09-09 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局對台南、高雄、屏東發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局說，本周在大氣環境配置上，菲律賓東方海面為大低壓帶，日本南方海面則為太平洋高壓勢力範圍，本周前期受太平洋高壓影響，天氣大致穩定，接近中秋連假時菲東低壓帶將開始北抬影響台灣，天氣轉趨不穩定。