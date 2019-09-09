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全球消滅瘧疾 研究：有望2050達標

2019-09-09 16:18台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

一份世衛組織委外的報告指出，全球若能投入足夠資源，將有望在2050年正式消滅瘧疾...
一份世衛組織委外的報告指出，全球若能投入足夠資源，將有望在2050年正式消滅瘧疾。（photo by nuzree via pixabay, used under CC License）
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一份由41名專精於瘧疾研究的專家所評估的報告指出，全球有望在2050年正式消滅瘧疾。報告指出，若現有資源能被更有效率的進行分配，再加上基因科技的進步與使用，瘧疾有望成為全球於1980年消滅天花後，公共衛生防疫的第二個重大里程碑。

根據美國《CNN》報導，徹底消滅一種人類傳染病是公共衛生界的聖杯，但卻也十分難達到。全世界僅在1980年成功消滅天花，和2011年成功消滅動物傳染病牛瘟。另一種最接近被完全消滅的疾病則是小兒麻痺，目前僅剩巴基斯坦與阿富汗有案例傳出。

而相較於小兒麻痺與天花，瘧疾難纏許多。瘧疾主要透過病媒蚊傳播，因此要達到100%防堵有很大的困難性。而瘧疾疫苗的效果也不如預期，因此無法像先前的天花，透過全面接種疫苗來防堵疫情，「疫苗並不在消滅瘧疾計畫的一部分」，該報告如是說。

《英國廣播公司》指出，有望改變局勢的技術是一種名為「基因驅動」的技術，該基因工程技術能將特定基因在整個族群傳播。理論上，這能使雌性蚊子不孕，進而消滅整個蚊子族群，或是透過基因修改，讓蚊子也對瘧疾的寄生蟲免疫，阻斷傳播鏈。

該報告也指出，若要在2050年前消滅瘧疾，除了現在的每年43億美元，全球每年需多花20億美元，才能達標。儘管十分花錢，該報告認為消滅瘧疾所帶來的經濟和社會外部效益將大大超越防疫所付出的成本。

【更多精采內容，詳見

瘧疾基因疫苗蚊子小兒麻痺傳染病疫情病媒蚊

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