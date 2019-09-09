我國急救存活率僅22%待加強 推動全民CPR

2019-09-09 16:16 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



召集人立法委員蔣萬安(右三)親頒聘書，宣告推動全民CPR委員會正式成立。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

CPR救人一命，教人終身感念，厚生基金會與立法院厚生會召集全國急診醫學專家，於 9月9日成立「推動全民CPR委員會」，期盼提升民眾急救的知能。成立大會倡導：儘早求救、即早求救、盡快去顫、即時醫療。主委王宗倫表示，我國急救存活率僅22%，仍有努力空間。

召集人立法委員蔣萬安表示，意外發生的瞬間，在我們身邊的往往不是專業的救護人員，成立委員會的願景是培養國人具備急救素養及知能，成為第一線救護先鋒的專業後盾；希望透過委員會作為倡導急救工作的平台。

施以CPR與AED 存活率增高

突發性心跳停止已成為21世紀全球關注的公共衛生問題，當一個人在家或社區突然倒地，瞬間沒有脈搏、血壓和意識，此人已符合臨床上的死亡定義，倘若沒有及時介入急救，將進展為不可逆的生物性死亡。研究顯示，當突發心跳停止患者在10分鐘內，若身旁的人給予心肺復甦術（CPR）或自動體外心臟去顫器（AED），此患者存活率將高達75%。

亞洲復甦聯合會主席，也是本次委員會主任委員王宗倫教授表示，相較於美國西雅圖存活率為63%，我國急救的存活率僅22%。為提升院外心跳停止（OHCA）患者存活率，成立委員會串其專業間合作，定期召開會議、為搶救國人性命盡心力。

「叫叫CABD」

中華民國紅十字會總會祕書長張寶輝表示，「我們（國家）已經立法，萬一你救人，造成人家有什麼狀況，然後人家告你，可以免刑責。」「好撒馬利人法」的精神已落實在法條。「叫叫CABD」的順序是先確定環境適合急救，呼叫路人幫忙、呼叫確認患者意識，然後施行胸部按壓（Ｃ）、暢通呼吸道（A），口對口人工呼吸（B）、使用去顫器（Ｄ）。

推動全民CPR委員張寶輝說，紅十字會為了促進全民健康而努力，107年止已經舉辦3,600多場急救教育，訓練過的人數達10萬多人，希望每個人身邊都有急救天使。

「我們購買了3千多個安妮，除了專家給你指導，還有電腦給你指導。」原來有分傳統的安妮跟電腦連線的安妮，後者連筆電成本近5萬元，可以連接大螢幕即時檢視急救效果。

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