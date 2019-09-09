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中秋連假中部國道車流增4成 走台61、台63更順

2019-09-09 15:37聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中秋節將至，高速公路中部路段為連假期間大量車流南來北往必經之處，整體交通量較北部及南部最多高4成，且中部地區人口持續成長並有多處著名旅遊景點，尖峰時段交通需求高出平日2倍以上，易有長時段車速低於時速40公里情形。

高公局呼籲，目前台61西濱快速公路已可完整銜接新竹至彰化路段，台63可替代國6舊正至霧峰系統及國3霧峰系統至霧峰路段，至中部旅遊用路人可多加利用。

針對中部國1及國3易壅塞路段，高公局規畫利用台61分流。其中台中（國3中港系統）至彰化市區，建議台中往返彰化用路人，可透過國3中港系統—國4清水端—台17—台61往返彰化地區，並可利用台61乙及彰195往返彰化市區。

國1國3新竹至彰化（南投）地區，建議新竹至彰化用路人，南向可透過國3西濱交流道銜接台61。北返可利用台61於國3西濱交流道或接回國3；若國3西濱入口匝道壅塞回堵時，亦可續行台61至國3香山交流道，或行駛台15至新竹。

至於國6替代道路行駛動線，國6舊正交流道—中118（北岸路）—台63—台中（大里地區），並建議用路人行駛國6前，透過高速公路1968App查詢路況，若國6西向車流回堵超過舊正交流道，亦可改駛與國6平行的台14。

高速公路1968App今年在中秋節前更新版本，推出適地性（LBS）自訂推播服務，功能包含路況事件推播（LBS）、國5藍牙推播（LBS）、最新消息訂閱、旅行時間訂閱等4項(如附圖5)，高公局提醒用路人可透過高速公路1968App查詢路況，避開壅塞路段及時段，做個聰明的用路人。

新竹至彰化地區雙向替代道路圖。圖／高公局提供
新竹至彰化地區雙向替代道路圖。圖／高公局提供
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中港系統至彰化市區雙向替代道路圖。圖／高公局提供
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國6舊正至國3中投交流道北向替代道路圖。圖／高公局提供
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新竹高速公路

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