北越最大外傷手術中心急診塞 國泰醫協助建置醫療系統

2019-09-09 15:53 中央社 記者陳偉婷台北9日電



北越最大外傷手術中心「越德醫院」急診長期壅塞，平均一天有40人在急診等手術。國泰醫院和越德醫院簽署合作備忘錄，將以醫療資訊開發專業協助解決急診困境。

國泰綜合醫院今天發布新聞稿指出，配合政府新南向政策，今年8月國泰醫院與醫院評鑑暨醫療品質策進會攜手組成智慧醫療團隊，前往越南越德醫院，進行智慧醫療案評估與導入計畫。

國泰醫院急診醫學部主任陳健驊表示，越德醫院是北越最大的外傷手術中心，國泰醫療團隊實地參訪發現，越德醫院每天接受大量轉診病人，在轉送過程中，越德醫院因無法事先得知病人到院前的狀況，難以事先備妥手術室或是病房，導致每名轉送過來的病人都只能在急診耗時等候。

陳健驊說，越德醫院急診檢傷也缺乏資訊系統協助，手術分級及手術排程仰賴人為調控，導致病人無法有效分流、人力資源無法有效運用，也讓急診長期壅塞，平均一天約有40名病人在急診等候手術。

為促使醫療資源能有效應用，國泰醫院與越德醫院日前簽署台越醫療合作備忘錄（MOU），協助越德醫院建置急診醫療資訊系統，包括導入到院前救護遠距醫療系統、建立急診檢傷與手術排程資訊系統，取代現行人為調控。

10月起，越德醫院也將派遣3名專業人員到國泰醫院接受培訓，透過資訊系統的導入，幫助越德醫院急診流程智慧化，提升醫療品質。