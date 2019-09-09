台灣之光！阿美族青年今在釜山國際龍舟賽奪冠

2019-09-09 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東巴拉雅拜龍舟隊參加在韓國釜山舉辦國際龍舟賽，今天傳回捷報拿下小龍混合組500公尺決賽金牌，隊員揮舞國旗與其他隊伍合影。圖／王志偉提供 分享 facebook

台東巴拉雅拜龍舟隊參加在韓國釜山舉辦國際龍舟賽，今天傳回捷報拿下小龍混合組500公尺決賽金牌，2天賽事共拿下1金1銀；大力支持龍舟隊的立委陳瑩，開心的說，「今天是原住民之光」。

台東縣鹿野鄉巴拉雅拜部落阿美族青年組成的龍舟隊，9月5日至9日前往韓國釜山參加國際龍舟賽，今天早上傳回好消息，拿下1金一銀。

巴拉雅拜龍舟隊領隊王志偉表示，這次他們男女混合組成大龍、小龍組，其小龍混合500公尺決賽在眾多隊伍夾擊下，連續2場總排第一，直接奪得金牌，2天賽事共獲1金1銀。

小龍混合組今年參賽隊伍共有11國24隊參賽，這次把2年前丟掉的500混合金牌拿下了，辛苦各位強大的隊友，也謝謝部落親友們支持，尤其是陳瑩立委。

王志偉特別在臉書上感謝陳瑩 (Ying Chen)，大力支持與協助，讓他們這次釜山行無後顧之憂，今年端午節的池上大坡池竹筏賽以及花蓮的龍舟賽，陳瑩都到場現場打氣，豐年祭也一起共襄盛舉，9月5日凌晨要搭機到韓國時，陳瑩也到桃園機場送行。