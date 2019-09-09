生魚片別亂吃！男吃三年 肝內「爬滿蠕動活蟲」

2019-09-09 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ╱即時報導



醫師表示，一般常吃的生魚片為海水魚，無須擔心罹患肝吸蟲感染症。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

淡水魚千萬不能當生魚片吃，小心罹患肝吸蟲感染症！一名中國大陸男子，日前出現高燒不退、咳痰等症狀，就醫後發現因三年來「愛吃生魚片」的習慣而罹患肝吸蟲感染症，嚴重可能導致肝硬化、肝功能衰竭而死。

根據《福州新聞網》報導，中國大陸福建省福州市一林姓男子，日前高燒不退，並伴隨咳出痰白談的症狀。他自行服用退燒藥仍不見效轉而到醫院求診。就醫後檢驗發現，肝臟內「爬滿蠕動的活蟲」，確診罹患肝吸蟲感染症。林姓男子坦言，自己喜歡吃生魚片、淡水魚蝦等水產，並維持了三年，而且以為只要蘸芥末就能消毒。所幸經過治療，目前已康復。

對此，中國醫藥大學附設醫院感染科醫師王任賢表示，這主要是生吃淡水魚蝦所引起。台灣一般民眾吃的生魚片主要來自海水魚，則無須擔心。但他也強調，淡水魚蝦是絕對不能生吃，連傳統的粵菜料理──魚生粥都不建議。

魚生粥是將淡水的草魚切片放在碗中，再拿高熱滾燙的粥倒進碗裡，將魚片燙熟。王任賢說，過去客家族群因為很愛吃魚生粥，較容易罹患肝吸蟲感染症。但由於飲食習慣和養殖方式的改變，現在這個疾病在台灣已不多見。

肝吸蟲感染症是肝吸蟲寄生於人或哺乳動物的肝膽管內所引起的一種寄生蟲病。當人們吃下受感染的淡水魚後，囊狀幼蟲會在十二指腸破囊而出，遷移到肝臟內的膽管，造成腹部不適、下痢、發燒、寒顫等，嚴重可能致命。因此除了不食用淡水魚蝦外，切過魚蝦的菜刀、砧板或放過魚肉的碗盤等餐具，也需澈底洗淨或用高溫熱水燙過。