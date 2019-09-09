聽力篩檢異常新生兒2%未進一步確診 恐錯過治療期

2019-09-09 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



有鑑於聽力損失將影響孩子未來的語言與身心發展，我國自101年起全面推動新生兒聽力篩檢，盼協助及早發現與治療。不過根據統計，經由新生兒篩檢發現異常的孩子當中，約有2%並未被立即帶往接受評估與確診。衛福部國健署提醒家長，先天聽損的孩子若能在出生3個月內確診、6個月前開始配戴輔具並接受聽語療育，未來的學習發展就有機會接近同齡孩子。

衛福部國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，台灣每千名新生兒約有3到4人有先天性聽損，去年度有744個孩子經由新生兒聽力篩檢發現異常，並進一步確診聽損。

不過可能還有漏網之魚，因為在新生兒聽力篩檢中發現異常的孩子當中，約有98％的孩子有被家長進一步帶去醫療院所接受確診評估，而另2%的孩子則沒有，後者可能因此延誤治療。

陳麗娟提醒，先天聽損的孩子如果能在出生3個月內確診、6個月前開始配戴輔具並接受聽語療育，未來的學習發展就有機會接近同齡孩子。

但即使新生兒聽力篩檢正常，家長也不能就此大意。馬偕醫院耳鼻喉科主治醫師林鴻清表示，有的聽損屬於遲發性，發病時間不一定，可能在1歲，也可能在3歲才發病。若孩子屬於聽損的高危險群，像是有聽障家族史、母親懷孕期的前3個月內感染過像德國痲疹或其他病毒性的疾病、服用或注射耳毒性藥物、出生體重小於1500克早產兒、出生時缺氧、出生後曾住加護病房、細菌性腦膜炎、頭頸部先天畸形（如小耳症）等，家長可留心孩子是否語言發展落後、溝通對答出現困難、注意力不集中等。