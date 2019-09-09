親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

提油救火？陸經濟惡化 再度降準釋放9千億人民幣

郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

聽力篩檢異常新生兒2%未進一步確診 恐錯過治療期

2019-09-09 14:10聯合報 記者羅真╱即時報導

有鑑於聽力損失將影響孩子未來的語言與身心發展，我國自101年起全面推動新生兒聽力篩檢，盼協助及早發現與治療。不過根據統計，經由新生兒篩檢發現異常的孩子當中，約有2%並未被立即帶往接受評估與確診。衛福部國健署提醒家長，先天聽損的孩子若能在出生3個月內確診、6個月前開始配戴輔具並接受聽語療育，未來的學習發展就有機會接近同齡孩子。

衛福部國健署婦幼健康組簡任技正陳麗娟表示，台灣每千名新生兒約有3到4人有先天性聽損，去年度有744個孩子經由新生兒聽力篩檢發現異常，並進一步確診聽損。

不過可能還有漏網之魚，因為在新生兒聽力篩檢中發現異常的孩子當中，約有98％的孩子有被家長進一步帶去醫療院所接受確診評估，而另2%的孩子則沒有，後者可能因此延誤治療。

陳麗娟提醒，先天聽損的孩子如果能在出生3個月內確診、6個月前開始配戴輔具並接受聽語療育，未來的學習發展就有機會接近同齡孩子。

但即使新生兒聽力篩檢正常，家長也不能就此大意。馬偕醫院耳鼻喉科主治醫師林鴻清表示，有的聽損屬於遲發性，發病時間不一定，可能在1歲，也可能在3歲才發病。若孩子屬於聽損的高危險群，像是有聽障家族史、母親懷孕期的前3個月內感染過像德國痲疹或其他病毒性的疾病、服用或注射耳毒性藥物、出生體重小於1500克早產兒、出生時缺氧、出生後曾住加護病房、細菌性腦膜炎、頭頸部先天畸形（如小耳症）等，家長可留心孩子是否語言發展落後、溝通對答出現困難、注意力不集中等。

陳麗娟表示，家長還可透過「兒童健康手冊」自行評估孩子在這個年齡的發展與聽力狀況，手冊內有適用2歲以下孩子的「聽力簡易居家行為量表」，如果勾選「否」的答案多於3項以上，就應立即帶孩子赴醫療院所接受聽力篩檢。

新生兒示意圖。本報資料照片
新生兒示意圖。本報資料照片
分享

新生兒語言衛福部

相關新聞

菲律賓現非洲豬瘟 今16時起旅客違規帶肉回台重罰20萬

2019-09-09 12:16

颱風琵琶最快明生成 氣象局：中秋連假北、東會下雨

2019-09-09 08:57

熱議題／機車事故 每周奪走2名大學生

2019-09-09 00:30

看冰的日子 「我為北極感到難過」

2019-09-09 14:19

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:53

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:55

憂治安交通寧讓孩子待安親班 25K單親媽每天只能相處一小時

2019-09-08 23:58

有錢人不來消費？全聯砸4000萬要你「好看」

2019-09-09 09:58

熱門文章

颱風琵琶最快明生成 氣象局：中秋連假北、東會下雨

2019-09-09 08:57

中秋節將至！一張圖看未來一周天氣 降雨暫歇到這天

2019-09-08 20:46

大學生死亡車禍頻傳⋯家長告白：絕不買機車給孩子

2019-09-08 23:35

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top