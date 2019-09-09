保證不會吃出月餅臉的「佳奇月餅」登場 沒在賣教你做

2019-09-09 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南佳里奇美醫院今天推出創意月餅及配方，還提供挑選、食用月餅的「3挑」、「3食」要訣。這款市面買不到的「佳奇月餅」，外皮用天然色素食材製造顏色繽紛且獨特香氣口味，內餡選擇堅果種子、地瓜、芋頭高纖食材，不用烤箱改為簡單蒸過即可上桌，提供民眾配方在中秋節輕鬆在家DIY，也能自製營養健康月餅，詳細食材與做法公布官網。

營養科營養師陳雅琪指出，市售中秋月餅大多存在「三高」即高油、高糖、高熱量，「一低」低膳食纖維；衛生福利部國健署調查報告顯示，市售月餅熱量之冠為廣式雙黃蓮蓉月餅，一顆熱量是790卡，相當約3碗飯的熱量，多吃當心吃出「月餅臉」。

佳里奇美醫院營養科因此以國健署「我的餐盤」六口訣「每天早晚一杯奶」、「每餐水果拳頭大」、「菜比水果多一點」、「飯跟蔬菜一樣多」、「豆魚蛋肉1掌心」、「堅果種子1茶匙」發想，融入每日需均衡攝取六大類食物，設計這款創意巧思月餅。

至於挑選月餅有所謂的「3挑」原則，就是「挑低熱量」、「挑低膽固醇」、「選高纖」：選擇熱量較低的月餅，可以比較包裝標示，盡量挑選每100公克熱量低於400大卡、或是單顆熱量低於250大卡的月餅。也可選購份量較小的月餅，例如1顆少於50公克的一口月餅或水果酥，避免一次吃下過多熱量。

「挑低膽固醇」：蛋黃酥、鳳黃酥以及廣式月餅內餡常含有鹹蛋黃，鹹蛋黃膽固醇含量高，建議民眾挑選不含鹹蛋黃、膽固醇含量較低的月餅。

「選高纖」：許多健康月餅使用堅果種子、棗子、柿子、土鳳梨、柚子等高纖食材入餅，並利用食材本身的甜味來減少糖的使用。

何謂「3食」？就是「減量與分享」、「搭配時令水果」、「搭配無糖茶水」：

「減量分享」可將月餅切分為小塊與親友共享，也建議勿把月餅當正餐。

「搭配時令水果」：搭配白柚等時令水果，增加膳食纖維攝取量，幫助腸胃道蠕動、增強免疫力、抗氧化力，促進健康。

「搭配無糖茶水」：吃月餅時，建議以無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，避免過多的熱量攝取。

院方也叮嚀糖尿病病友，