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保證不會吃出月餅臉的「佳奇月餅」登場 沒在賣教你做

2019-09-09 14:06聯合報 記者周宗禎╱即時報導

台南佳里奇美醫院今天推出創意月餅及配方，還提供挑選、食用月餅的「3挑」、「3食」要訣。這款市面買不到的「佳奇月餅」，外皮用天然色素食材製造顏色繽紛且獨特香氣口味，內餡選擇堅果種子、地瓜、芋頭高纖食材，不用烤箱改為簡單蒸過即可上桌，提供民眾配方在中秋節輕鬆在家DIY，也能自製營養健康月餅，詳細食材與做法公布官網。

營養科營養師陳雅琪指出，市售中秋月餅大多存在「三高」即高油、高糖、高熱量，「一低」低膳食纖維；衛生福利部國健署調查報告顯示，市售月餅熱量之冠為廣式雙黃蓮蓉月餅，一顆熱量是790卡，相當約3碗飯的熱量，多吃當心吃出「月餅臉」。

佳里奇美醫院營養科因此以國健署「我的餐盤」六口訣「每天早晚一杯奶」、「每餐水果拳頭大」、「菜比水果多一點」、「飯跟蔬菜一樣多」、「豆魚蛋肉1掌心」、「堅果種子1茶匙」發想，融入每日需均衡攝取六大類食物，設計這款創意巧思月餅。

至於挑選月餅有所謂的「3挑」原則，就是「挑低熱量」、「挑低膽固醇」、「選高纖」：選擇熱量較低的月餅，可以比較包裝標示，盡量挑選每100公克熱量低於400大卡、或是單顆熱量低於250大卡的月餅。也可選購份量較小的月餅，例如1顆少於50公克的一口月餅或水果酥，避免一次吃下過多熱量。

「挑低膽固醇」：蛋黃酥、鳳黃酥以及廣式月餅內餡常含有鹹蛋黃，鹹蛋黃膽固醇含量高，建議民眾挑選不含鹹蛋黃、膽固醇含量較低的月餅。

「選高纖」：許多健康月餅使用堅果種子、棗子、柿子、土鳳梨、柚子等高纖食材入餅，並利用食材本身的甜味來減少糖的使用。

何謂「3食」？就是「減量與分享」、「搭配時令水果」、「搭配無糖茶水」：

「減量分享」可將月餅切分為小塊與親友共享，也建議勿把月餅當正餐。

「搭配時令水果」：搭配白柚等時令水果，增加膳食纖維攝取量，幫助腸胃道蠕動、增強免疫力、抗氧化力，促進健康。

「搭配無糖茶水」：吃月餅時，建議以無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，避免過多的熱量攝取。

院方也叮嚀糖尿病病友，

市售1個蛋黃酥就有230到280大卡熱量，相當於一碗飯的熱量。吃了月餅，需在午晚餐飯麵主食減半並搭配低油烹調菜色來替換，並搭配富含纖維時令水果如柚子以增加飽足感和補充水果富含的維生素、植化素等，但糖尿病患須注意柚子1份約2到3瓣，建議1天攝取2份。吃月餅建議以無糖茶飲或白開水取代含糖飲料，避免攝取過多糖類而影響血糖。

佳里奇美醫院推出保證不會吃出月餅臉的月餅。圖/院方提供
佳里奇美醫院推出保證不會吃出月餅臉的月餅。圖/院方提供
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月餅膽固醇中秋節

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