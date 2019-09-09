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郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

他45歲罹低位直腸癌 醫將直腸拉出體外切瘤保肛

2019-09-09 13:22聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

45歲的顏先生因持續一周血便就醫檢查，確認罹患直腸癌，且腫瘤距肛門口僅5公分，一度擔憂得切肛保命，終身與人口造口為伍；醫師建議他接受半年化放療療程縮小腫瘤後，採取兩段式手術，先以腹腔鏡近端截斷直腸，再經肛門夾住斷端內外翻轉拖出，讓腫瘤完整暴露，約15分鐘順利切除，再推回直腸縫合。顏先生5個月前出院，目前恢復良好。

顏先生今出席手術成果發表會現身說法，他表示平日工作忙碌，常常一餐當兩餐吃，一得知罹癌當下「只覺得天已黑了半邊」，很感謝醫師耐心解釋病況與治療方式，讓他完全信任、積極治療，他也提醒大家，只要上廁所發現異狀，一定要趕緊就醫檢查、勇於面對。

收治病患的高雄市立聯合醫院大腸直腸外科主治醫師陳培桓表示，顏先生還相當年輕，手術治療須盡可能保留他的肛門，因低位直腸癌手術須透過腹腔鏡經肛門進行全直腸繫膜切除，但該院並無經肛門手術的專屬醫療器械，決定採取近5年發展出的兩段式直腸癌手術，先以腹腔鏡將直腸併全繫膜剝離，截斷直腸近端，再經肛門伸入器械，夾住遠端直腸斷端內外翻轉拖出。

陳培桓解釋，該手術就如同在脫長袖衣服，直腸由內轉外的動作，本來在直腸內的腫瘤，也翻轉到肛門外可以直視，在腫瘤完整曝露下，醫師也能決定保留的直腸長度，避免術後併發症，更不須專屬醫療器械，腫瘤切除時間大幅縮短。不過他強調，如患者腫瘤距離肛門口少於5公分、腫瘤大於2公分、直腸繫膜肥油太多，就不適合進行此種手術。

聯合醫院院長張宏泰表示，台灣的大腸直腸癌患者，每年發生人數約1萬5千人，從2005年至今年年蟬聯人數第一，死亡人數更超過5千人，名列國人十大癌症死因第三位。其中，約有30到40％發生在直腸，除了擔心癌症治療，也要面對未來排便功能及肛門去留問題，甚至影響治療意願，但隨著微創手術發展，也讓直腸癌治療帶來新契機。

高市聯醫大腸直腸外科主治醫師陳培桓表示，為保留低位直腸癌患者肛門，近年來發展出將...
高市聯醫大腸直腸外科主治醫師陳培桓表示，為保留低位直腸癌患者肛門，近年來發展出將直腸內外翻轉切除腫瘤的方式，但不是每位患者都適合施行此種手術。記者蔡容喬／攝影
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高市聯醫大腸直腸外科主治醫師陳培桓（右二）為保留低位直腸癌患者顏先生（右三）的肛...
高市聯醫大腸直腸外科主治醫師陳培桓（右二）為保留低位直腸癌患者顏先生（右三）的肛門，近年來發展出將直腸內外翻轉切除腫瘤的方式，顏先生也現身感謝醫師讓他重獲新生。記者蔡容喬／攝影
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