他45歲罹低位直腸癌 醫將直腸拉出體外切瘤保肛

2019-09-09 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



45歲的顏先生因持續一周血便就醫檢查，確認罹患直腸癌，且腫瘤距肛門口僅5公分，一度擔憂得切肛保命，終身與人口造口為伍；醫師建議他接受半年化放療療程縮小腫瘤後，採取兩段式手術，先以腹腔鏡近端截斷直腸，再經肛門夾住斷端內外翻轉拖出，讓腫瘤完整暴露，約15分鐘順利切除，再推回直腸縫合。顏先生5個月前出院，目前恢復良好。

顏先生今出席手術成果發表會現身說法，他表示平日工作忙碌，常常一餐當兩餐吃，一得知罹癌當下「只覺得天已黑了半邊」，很感謝醫師耐心解釋病況與治療方式，讓他完全信任、積極治療，他也提醒大家，只要上廁所發現異狀，一定要趕緊就醫檢查、勇於面對。

收治病患的高雄市立聯合醫院大腸直腸外科主治醫師陳培桓表示，顏先生還相當年輕，手術治療須盡可能保留他的肛門，因低位直腸癌手術須透過腹腔鏡經肛門進行全直腸繫膜切除，但該院並無經肛門手術的專屬醫療器械，決定採取近5年發展出的兩段式直腸癌手術，先以腹腔鏡將直腸併全繫膜剝離，截斷直腸近端，再經肛門伸入器械，夾住遠端直腸斷端內外翻轉拖出。

陳培桓解釋，該手術就如同在脫長袖衣服，直腸由內轉外的動作，本來在直腸內的腫瘤，也翻轉到肛門外可以直視，在腫瘤完整曝露下，醫師也能決定保留的直腸長度，避免術後併發症，更不須專屬醫療器械，腫瘤切除時間大幅縮短。不過他強調，如患者腫瘤距離肛門口少於5公分、腫瘤大於2公分、直腸繫膜肥油太多，就不適合進行此種手術。