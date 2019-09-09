聰明烤肉4招 減少9成致癌物

2019-09-09 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



研究顯示，先用照燒醬醃過的肉，可以在烤肉時降低致癌物達67%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中秋節將至，不少民眾已經開始準備烤肉，但您真的會烤肉嗎？農業粉絲專頁韋恩的食農生活版主韋恩，教導民眾正確烤肉四個方法，讓烤肉所產生的致癌物，減少九成以上。

韋恩表示，烤肉的食安風險，在於肉品在高溫加熱後，容易產生異環胺（HCA）等致癌物質，異環胺會破壞人體DNA、誘導癌細胞產生，對乳癌、大腸癌、食道癌、肺癌、攝護腺癌、胃癌等風險特別高。

醃肉推薦照燒醬

為了降低異環胺，有四個妙法。一是烤前的醃肉推薦照燒醬，研究顯示，先用照燒醬醃過的肉，可以在烤肉時降低致癌物達67%，薑黃大蒜醬也可以降低致癌物達50%。市售濃稠、很甜的那種BBQ醬醃肉，致癌物會增加為三倍，醃肉醬不要加太多糖。

低溫小火短時間烤

第二是低溫小火短時間烤，因為異環胺必須要在高溫下才會生成，所以避免產生大量致癌物的烤肉訣竅，就是小火，常翻面，縮短烤肉時間。他說，最理想的方法，是將肉先以水煮或是微波等方法預煮到半熟，再上烤架。

灑抗氧化香料

三是灑抗氧化香料，可以優先考慮抗氧化力強的薑黃、迷迭香、鼠尾草、薄荷等香料，不但好吃，還可以更進一步阻止雜環胺的生成。

烤後多吃青花菜

四是烤後多吃青花菜，幫忙肝臟解毒，異環胺吃進人體之後，需要靠肝臟的解毒酵素代謝，尤其是CYP1A2這種酵素。提升肝臟這種解毒能力，只要吃青花菜就好。