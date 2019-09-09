少女臉麻走路不穩 驚罹多發性硬化症

2019-09-09 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一位17歲少女，從嘴角周麻麻的感覺演變成整個右臉感覺麻木，4天後竟出現暈眩、走路不穩情形。台中市澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文指出，經腦部核磁共振檢查，確診是罹患多發性硬化症的罕見腦部疾病，這是造成年輕人失能的主要疾病之一。

他說，少女約1年前就曾發生右臉麻木的症狀，總認為是吃了超辣的食物引起而不以為意，幾周後症狀也逐漸改善。今年暑假期間右臉麻木的症狀再度復發，到診所看診被認為是臉部三叉神經問題，或因感冒引起，4天後再發生暈眩和走路不穩情況，才到神經內科求診。

鄧浩文說，少女沒有三高與抽菸卻出現類似中風的局部神經症狀，經常不是單純疾病。經腦部核磁共振檢查後，發現在右側的腦幹與小腦交界以及腦室周遭有多處疑似去髓鞘病灶的卵圓形斑塊，又經過其他檢查，包括腦脊髓液檢查排除其他疾病後，確診是罹患多發性硬化症。

他說，多發性硬化症是一種發生在中樞神經系統(腦部與脊髓)的慢性自體免疫疾病，但其病程大部分是以間斷式的發作為主；隨著反覆發作以及腦部病灶的累積，進而導致患者失能的風險增加。致病的原因尚未完全明瞭，但目前的證據顯示其發病是來自於患者腦神經纖維表面覆蓋的一層叫做神經髓鞘的物質(可以把它想成電線的外皮，保護裡面導電的電線)，被自己身體所製造的抗體攻擊，而在腦部形成一處或多處的發炎反應與疤痕(亦稱為硬化或斑塊)所導致。發現的病例以年輕人居多，且女性多於男性。

多發性硬化症的症狀，因腦部病變的位置不同及所影響的神經組織，患者可能出現視力受損(視神經病變)、下肢無力、平衡失調、行動不穩、麻木、語言障礙、暈眩、大小便機能失調等症狀，如果未接受治療，病情會一再復發，嚴重時會導致失能。