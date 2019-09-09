親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

無殼蝸牛30年：「空屋稅」為何被拒絕？

收銀員靠「過目不忘」 盜刷1300張信用卡

四成學生常喝能量飲 營養師：過量恐影響腦部發育

2019-09-09 12:32聯合報 記者邱宜君╱即時報導

能夠提神抗瞌睡的能量飲料，各大超商賣場都買得到。董氏基金會今公布市售24款能量飲料成份及學生攝取習慣調查，結果發現四成學生是想喝就喝，糖分及咖啡因很容易超標，恐令人越喝越不專心、越喝越累。

此次調查是今年8月針對308位國高中生及大學生作問卷，發現能量飲料很受學生歡迎，六成學生喝能量飲的理由是為了提神醒腦，三成是為了消除疲倦，或是單純覺得好喝。

至於喝能量飲的時機，四成學生是想喝就喝，超過三成學生熬夜時就要喝，兩成學生準備考試時會喝，還有兩成男學生運動前後也要喝。

董氏基金會調查資料顯示，市售24款能量飲料全部都含有咖啡因，其他常見的提神成分還有牛磺酸、合法興奮劑（如瓜拿納）、維生素B群等；為了迎合消費者喜愛的口味，大部分都做成汽水形式，因而添加了糖或其它甜味劑。

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，來源有咖啡豆、茶葉或可可豆，也會從瓜拿納（guarana）或瑪黛茶（yerba mate）等天然物中萃取。長期攝取咖啡因容易影響青少年和兒童還在發育的腦部發育及智力發展，易使睡眠品質降低、活動力下降，造成心悸、焦慮、注意力不集中等症狀。

營養師莫雅淳指出，加拿大衛生署建議13歲以上兒少，每日每公斤體重的咖啡因攝取量不應超過2.5毫克，依此標準，體重40公斤的兒少每天不能超過一百毫克，但這次調查的市售能量飲料當中有四款，只要喝一罐就超過100毫克。長期攝取咖啡因會影響腦部發育和智力發展，還有睡眠品質變差 、專注力下降 、心悸焦慮等症狀，除了兒童之外，孕婦 、哺乳婦女 、高血壓、腸胃疾病、腎功能異常的患者，都要注意避免喝咖啡因飲料。

許惠玉補充說，美國小兒科醫學會已明文建議19歲以下不應喝能量飲料；英國部分大型連鎖超市已自主禁售未滿16歲兒少，也正在立法禁止公立運動中心賣能量飲料給未滿16歲兒少。在歐洲，土耳其、立陶宛、拉脫維亞都已立法禁止販售能量飲料給未滿18歲的兒少。

目前衛生福利目前僅建議成年人制定了每日咖啡因總量不超過300毫克，董氏基金會期待衛福部回應社會現況需求，針對兒童與青少年建立咖啡因攝取量的建議。

能量飲料也有攝取糖分過量的隱憂。莫雅淳指出，美國心臟協會建議2至18歲每日添加糖的攝取量不應超過25公克，目前24款市售能量飲絕大部分都含糖，其中11款只要一罐就超過25克糖，其他含糖量也大多超過20公克，非常不適合兒少族群飲用。

要維持精神及專注力，莫雅淳建議，兒少族群應從天然飲食攝取富含牛磺酸和維生素Ｂ群，像是海鮮魚貝類、肉類、豆類、雞蛋，都是很好的來源。規律運動能促進多巴胺、血清素、正腎上腺素的分泌，也對有助情緒穩定以及維持專注。

董氏基金會調查市售24款能量飲料成份，結果發現對於兒少族群來說，糖分及咖啡因很容...
董氏基金會調查市售24款能量飲料成份，結果發現對於兒少族群來說，糖分及咖啡因很容易超標。圖／董氏基金會提供
分享
董氏基金會今公布市售24款能量飲料成份及學生攝取習慣調查。圖／董氏基金會提供
董氏基金會今公布市售24款能量飲料成份及學生攝取習慣調查。圖／董氏基金會提供
分享

咖啡睡眠

相關新聞

菲律賓現非洲豬瘟 今16時起旅客違規帶肉回台重罰20萬

2019-09-09 12:16

颱風琵琶最快明生成 氣象局：中秋連假北、東會下雨

2019-09-09 08:57

熱議題／機車事故 每周奪走2名大學生

2019-09-09 00:30

罹癌、車禍撞斷牙齒也能領？沒搞懂勞保失能給付小心虧很大

2019-09-09 09:53

你絕對沒看過的一整條香魚的豪邁拉麵 就在長野上田

2019-09-09 08:55

不思議的心甜點 額滿為止排單看運氣

2019-09-09 08:52

憂治安交通寧讓孩子待安親班 25K單親媽每天只能相處一小時

2019-09-08 23:58

有錢人不來消費？全聯砸4000萬要你「好看」

2019-09-09 09:58

鑰匙兒童少了 上安親班多了 親子疏離問題依舊…

2019-09-08 23:54

少女臉麻走路不穩 驚罹多發性硬化症

2019-09-09 12:36

保母、托嬰中心違法件數增 今年已是2012年的八倍

2019-09-09 12:23

怪颱是如何產生的？颱風的10種糾纏方式

2019-09-09 12:17

來賺零用錢！防治小花蔓澤蘭 林管處每公斤5元收購

2019-09-09 11:57

專家教你聰明烤肉四部曲 減少九成以上致癌物

2019-09-09 11:52

中秋連假三天暢遊台中 防塞車道路攻略看這邊

2019-09-09 11:40

除了溫泉、老街和瀑布 烏來一日遊多了新玩法

2019-09-09 11:23

高麗菜種植面積過多？雲林菜農：主委送行者提前消毒

2019-09-09 11:10

16歲少女腹痛狂吐膽汁 原來腸阻塞緊急手術修復

2019-09-09 11:10

曾「被開刀」4次 外科醫陳周斌更同理病人

2019-09-09 10:47

今日水氣少 中部以北汙染物易累積

2019-09-09 10:40

中秋烤肉備料要注意 果菜、肉品市場休市日不同

2019-09-09 10:29

今日12點開搶 麥當勞「萬薯齊發」1萬份中薯免費送

2019-09-09 10:23

郵局今起發行青花瓷郵票 雙連張增添集郵樂趣

2019-09-09 10:21

台中公益路下周有懸日美景 氣象局：錯過等明年3月底

2019-09-09 10:02

不是生長痛 男童膝蓋腫痛竟是兒童特發性關節炎

2019-09-09 09:59

影／國旅秋冬補助旅行業有感 自行加碼業績拚漲

2019-09-09 09:43

彭啟明：本周轉晴回溫至中秋 周末可能外圍環流影響

2019-09-09 08:07

吳德榮：中秋節受熱帶系統 直接影響機率可能變低

2019-09-09 07:54

校園太廣闊 東華大學用這些方法減少學生依賴機車

2019-09-09 02:01

學當失智守護天使 企業響應

2019-09-09 01:05

健康你我他╱迎戰HIV 「帕斯堤」先打肺炎疫苗

2019-09-09 01:03

C肝新藥服用前 先確認型別…

2019-09-09 01:00

健康名人堂／健保決策跨步 讓病友也能發聲

2019-09-09 00:55

中秋恐多雲 東北有雨

2019-09-09 00:31

熱議題／陽明山仰德大道「文大生的血鋪成的」

2019-09-09 00:25

熱議題／減少事故 推智慧機車 大一禁發機車證

2019-09-09 00:19

醫病天地／經痛怎辦？醫教按穴道緩解

2019-09-09 00:15

熱議題／落實騎士交通教育 養成防禦駕駛

2019-09-09 00:13

熱議題／管制不接地氣 恐難降機車事故率

2019-09-09 00:11
看更多

熱門文章

中秋節將至！一張圖看未來一周天氣 降雨暫歇到這天

2019-09-08 20:46

颱風琵琶最快明生成 氣象局：中秋連假北、東會下雨

2019-09-09 08:57

大學生死亡車禍頻傳⋯家長告白：絕不買機車給孩子

2019-09-08 23:35

99購物還有這好康！ 肯德基9塊炸雞桶只要299元

2019-09-09 01:08

化妝初學者常犯5大錯誤 手殘女把眼線、口紅畫太濃，太復古啦～

2019-09-08 13:10

熱議題／機車事故 每周奪走2名大學生

2019-09-09 00:30

用不完的護唇膏有5種妙用 能卸妝還能讓睫毛變漂亮

2019-09-08 16:42

有錢人不來消費？全聯砸4000萬要你「好看」

2019-09-09 09:58

最強3種星座女 能把男人吃死死

2019-09-08 15:37

熱議題／陽明山仰德大道「文大生的血鋪成的」

2019-09-09 00:25

機車事故10年難解 每年逾百位大學生拿性命「繳學費」

2019-09-08 23:21

去年137大專生車禍亡 佛光不發大一停車證 事故大減

2019-09-08 23:23

每日星座運勢／天秤提出建議獲肯定　得失心要放淡

2019-09-09 00:00

台南再增本土登革熱病例 這次的地點又不一樣

2019-09-08 15:37

校園太廣闊 東華大學用這些方法減少學生依賴機車

2019-09-09 02:01

黑鮪配額讓給日本 漁業署強調不影響漁民權益

2019-09-08 13:34

吳德榮：中秋節受熱帶系統 直接影響機率可能變低

2019-09-09 07:54

唐綺陽星座運勢週報：處女座避免脾氣爆發 天秤座即將當紅

2019-09-09 08:47

15縣市16海岸上萬人淨灘 每支寶特瓶和泰捐10元護海洋

2019-09-08 13:14

瑞士旅客攜0.9公斤香腸入境 重罰20萬元

2019-09-08 17:11

鞏俐開高衩紅毯戰袍 點綴Tiffany珠寶霸氣外露

2019-09-08 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top