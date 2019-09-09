保母、托嬰中心違法件數增 今年已是2012年的八倍

2019-09-09 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



近年家外托育違法事件數量有上升現象，根據衛福部社家署公告資料，今年截至目前已有24件違反《兒少法》的事件，是2012年案量的八倍。雖然違法者的姓名均被公布，但民團表示似乎仍難杜絕不適任托嬰中心重新掛牌上市，呼籲衛福部嚴格設想如何防堵不適任者流竄。

衛福部社家署今年一月設置「各縣市違反兒童及少年福利與權益保障法公布專區」網路平台，日前再改版，網頁彙整各縣市違法保母、托育人員或托嬰中心的名稱與違法事由。

該平台資料顯示，近年保母或托嬰中心違反《兒少法》的事件量有上升趨勢，2012年僅有3件，2016年有22件，今年截至目前已有24件。其中違規情節最大宗是托嬰中心未立案，共有72件；其次是托育人員虐童，共有39件。

兒童福利聯盟政策中心主任李宏文表示，雖然違法的托嬰中心與保母姓名遭公布，但仍難以防堵其離開出事地點、跨轄到另個縣市改名重新開業，或者不適任保母改名再繼續收托。今年五月就傳出一名保母曾於2012年違規收托遭公告姓名，結果改個名字繼續收孩子，仍陸續違規遭罰高達八次之多。

對此，衛福部社家署署長簡慧娟回應，托嬰中心方面，托嬰中心負責人若違反《兒少法》第49條就不得擔任負責人，「即使改名應不會一直改名，因此改名重新掛牌上市機率應不高」。保母方面，與政府簽準公共化契約時需要填上身分證字號，主管機關簽約時會多留意。