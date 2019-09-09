菲律賓現非洲豬瘟 今16時起旅客違規帶肉回台重罰20萬

2019-09-09 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



菲律賓證實發生首例非洲豬瘟疫情，自9月9日下午4時起，旅客自菲國違規攜入豬肉製品遭查獲，將裁處20萬元整。 美聯社 分享 facebook

非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，菲律賓證實發生首例非洲豬瘟疫情，自9月9日下午4時起，旅客自菲國違規攜入豬肉製品遭查獲，將裁處20萬元整。

農委會防檢局表示，根據外電報導，菲律賓農業部今天向媒體宣布，菲律賓發生非洲豬瘟案例，菲律賓是亞洲地區繼中國大陸、蒙古、越南、柬埔寨、北韓、寮國及緬甸後第8個發生非洲豬瘟疫情的國家。

根據動物傳染病防治條例第45之1條規定，以及防檢局107年12月18日公告的裁罰基準，從今日下午4時起，入境旅客自菲國違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元若未能繳清罰款者，移送移民署當場拒絕其入境。

防檢局表示，根據外電報導，菲律賓農業部秘書長William Dar表示，疫情發生在菲律賓呂宋島布拉干省及黎剎省的豬場，已撲殺7416頭豬隻，但世界動物衛生組織OIE，則尚未有菲律賓的疫情通報。

中央應變中心表示，8月中旬根據可靠消息來源指出菲國疑似爆發疫情，我國即於8月19日將該國列入高風險地區，以X光機百分百檢查菲國入境旅客託運行李及手提行李。

非洲豬瘟疫情仍在亞洲擴散，中央災害應變中心表示，國內養豬業者應盡速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，同時提醒往來台灣與菲國兩地的旅客，不要違規自菲律賓攜帶豬肉產品入境，違者將遭重罰，民眾切勿以身試法。