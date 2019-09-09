專家教你聰明烤肉四部曲 減少九成以上致癌物

2019-09-09 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中秋節即將到來，不少民眾已經開始準備烤肉，但您真的會烤肉嗎？農業粉絲專頁「韋恩的食農生活」版主韋恩教導民眾正確烤肉四個撇步妙方，讓烤肉所產生的致癌物，減少九成以上。

韋恩在文中表示，他的信念是「能吃就是福」，絕對不會像其他食安專家苦口婆心叫大家不要吃烤肉、說烤肉會致癌。他不會阻止大家去烤肉，只會教大家怎樣聰明的、科學來吃烤肉，盡可能降低致癌物。

因此介紹「韋恩流聰明烤肉四部曲」，韋恩表示，只要照做，根據理論推算，是可以減少九成以上的致癌物的；烤肉的食安風險，在於肉品在高溫加熱後，容易產生異環胺（HCA）等致癌物質，異環胺會破壞人體DNA、誘導癌細胞產生，對乳癌、大腸癌、食道癌、肺癌、攝護腺癌、胃癌等風險特別高。

因此，為了降低異環胺，有四個妙法：

1. 烤前：醃肉 - 推薦照燒醬

不要小看烤肉前先醃肉這個步驟，醃肉不僅可以讓肉質更軟嫩、更入味，適當的醃肉，還可以大幅降低烤肉產生的異環胺。根據研究顯示，先用照燒醬醃過的肉，可以在烤肉時降低致癌物達67%，而薑黃大蒜醬也可以降低致癌物達50%。但是悲慘的是，如果用了市售濃稠、很甜的那種BBQ醬醃肉，致癌物反而會增加為3倍！所以重點是醃肉醬不要加太多糖。

2. 烤中：低溫小火短時間烤

烤肉時，火候是很重要的，因為雜環胺必須要在高溫下才會生成。大概在攝氏100度時就有可能出現，然後超過2、300度後會大量生成。

所以避免產生大量致癌物的烤肉訣竅就是小火、常翻面、縮短烤肉時間，所以最理想的方法是將肉先以水煮或是微波等方法預煮到半熟，再上烤架，這樣可以大幅縮短烤肉時間，又可以確保不會吃到跟你裝熟的肉，免得後來又拉肚子，真是一舉兩得。另外，如果有烤焦的地方，切記一定要去掉別吃了。

3. 烤時：灑下抗氧化香料

烤肉時一定要加調味料的啊，但是與其要加其他調味料，可以優先考慮抗氧化力強的薑黃、迷迭香、鼠尾草、薄荷等香料，不但好吃，還可以更進一步阻止雜環胺的生成。如果可以再淋上一點富含維生素C的檸檬汁的話，那效果就更棒了。

4. 烤後：多吃青花菜幫忙肝臟解毒

異環胺吃進人體之後，需要靠肝臟的解毒酵素代謝，尤其是CYP1A2這種酵素。而提升肝臟這種解毒能力其實很簡單，就只要吃青花椰菜就好。

實驗證實，讓人吃下煎熟的牛肉，配著一天吃500g的青花椰菜(或高麗菜)，就可以顯著提高肝臟解毒酵素的活性，讓體內的異環胺含量降低，而這樣的效果可以持續好幾周，這是不是太容易了呢？