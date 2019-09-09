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中秋連假三天暢遊台中 防塞車道路攻略看這邊

2019-09-09 11:40聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局交通大隊因應13日至15日連續三天的中秋連假，市區勢必會湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，市警局為維持台中市重要道路交通安全及順暢，今天公布中秋連假期間高速公路交通疏導措施、交通疏導重點，希望遊客趁中秋連假出遊台中時，不會因為大量車潮、人潮而減了玩興。

台中市警局交通大隊表示，中秋節連假交通疏導規劃以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百貨商圈等周邊道路為主，依據歷次連續假期特性，假期前一日(12日)北部返鄉旅客將陸續出發南下，國道及本市重要道路車流勢必湧現，連假期間（13日至15日）全市各觀光景點及百貨商圈，將湧入大量旅遊及逛街購物人潮，而假期最後一日(15日)將出現北上返回工作地車潮。

台中市警局表示，已針對上述重點時段及路段，預先規劃交通崗執行交通疏導勤務，並由現場員警依據車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮引導，以維持交通順暢。

12日(星期四)至15日(星期日)止，展開為期4天的中秋節連續假期交通疏導、管制等具體作為如下：

★高速公路交通疏導措施：

(一)深夜暫停收費：13日至15日，每日0時至5時，國道全線雙向暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

(二)開放路肩：國道1號南下豐原至大雅(16時至19時)、大雅至台中南下(7時至9時、16時至19時)，國道1號北上大雅至豐原(7時至9時、16時至19時)供小型車行駛，請駕駛人注意現場開放路肩標誌。

(三)入口匝道儀控：13日至15日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格匝道儀控管制。

★中秋節連假期間本市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號台中交流道匝道出口銜接台灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號豐原（東）端出口豐原區國豐路銜接台3線豐原區豐勢路路口與周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)高鐵台中站及周邊道路。

(十一)台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

中秋連假將至，台中市警局交通大隊已規劃各項交通疏導措施，呼籲駕駛人配合，以利假期...
中秋連假將至，台中市警局交通大隊已規劃各項交通疏導措施，呼籲駕駛人配合，以利假期順暢通行。圖／台中市警局提供
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中秋連假將至，台中市警局交通大隊已規劃各項交通疏導措施，呼籲駕駛人配合，以利假期...
中秋連假將至，台中市警局交通大隊已規劃各項交通疏導措施，呼籲駕駛人配合，以利假期順暢通行。圖／台中市警局提供
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中秋連假將至，台中市警局交通大隊已規劃各項交通疏導措施，呼籲駕駛人配合，以利假期順暢通行。圖／台中市警局提供
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國道中秋節連假

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