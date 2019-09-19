親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

無添加怎麼會好吃? 樂事推翻你的認知

2019-09-19 00:00聯合報 記者徐力剛／台北報導

隨著生活水平提升，現代人對健康飲食議題愈趨重視，少添加也成為大勢所趨。食品大廠樂事了解消費者的需求，打造全新「自然滋味」商品，提供3種美味選擇，即日起於全台各大量販店、超商現貨販售。

樂事「自然滋味」有大波浪香烤BBQ、海鹽及奇多切達起司3種風味，一口接一口停不下...
樂事「自然滋味」有大波浪香烤BBQ、海鹽及奇多切達起司3種風味，一口接一口停不下來。 圖／樂事 提供
分享

作為家庭健康守門員的媽媽，不僅照顧家人生活起居，日常飲食亦格外重視。對於孩童喜愛的餅乾零食，挑選「自然滋味」全新系列產品，嚴選新鮮馬鈴薯為食材，製程無添加「味精」、「人工防腐劑」及「人工色素」，佐以天然調味料點綴，口感清爽不膩，讓人愈吃愈涮嘴。

樂事「自然滋味」選用新鮮馬鈴薯製作。 圖／樂事 提供
樂事「自然滋味」選用新鮮馬鈴薯製作。 圖／樂事 提供
分享

「自然滋味」系列有3種新口味，包括經典海鹽、大波浪香烤BBQ、奇多切達起司，多樣化風味滿足不同族群。「經典海鹽」清爽不死鹹，吃得到自然的馬鈴薯香；而「大波浪香烤BBQ」特製大波浪外型洋芋片，初嚐酥脆口感令人驚艷，尾韻帶有淡淡BBQ風味，多層次風味讓人意猶未盡。

樂事「自然滋味」不含味精、人工防腐劑及人工色素，讓身體無負擔。 圖／樂事 提供
樂事「自然滋味」不含味精、人工防腐劑及人工色素，讓身體無負擔。 圖／樂事 提供
分享

深受小朋友和年輕女性喜愛的「奇多切達起司」，口感微鹹吃得到起司的濃郁滋味，是外出踏青必備零食。現代人工作繁忙，假期是陪伴家人珍貴時光，「自然滋味」強調「自然」、「輕食」，讓全家大小都能一起享受無負擔的美味。

新款樂事「自然滋味」口感酥脆。 圖／樂事 提供
新款樂事「自然滋味」口感酥脆。 圖／樂事 提供
分享

近年來消費者健康意識抬頭，對飲食也愈來愈講究，少添加成為食品廠研發關鍵，樂事「自然滋味」系列商品，主打無添加「味精」、「人工防腐劑」及「人工色素」，讓消費者品嘗原始好滋味，開啟自然健康的零食新浪潮。

相關新聞

颱風快生成！氣象局一張圖要北部民眾注意下雨、變涼

2019-09-18 20:22

突然胸部、背部劇烈疼痛 當心主動脈剝離奪命

2019-09-18 18:29

台北市也爆本土屈公病 中和國強嶺疫情跨市蔓延

2019-09-18 17:48

垃圾袋挖出瓦斯罐！他怒飆「會死人」 提醒5大地雷別亂丟

2019-09-18 20:37

統編打成消費金額…她一餐吃2700萬！網笑虧：國稅局差點發大財

2019-09-18 20:00

假癌藥流竄全台 食藥署發文駁斥

2019-09-18 22:44

高雄第二型登革熱疫情蔓延至大寮 今公布全市第56例

2019-09-18 20:29

影／男性福音！PHI抽血驗攝護腺癌 減少71%不必要切片

2019-09-18 20:15

紫錐花寶寶近年變多 平均等13.3個月才被收養

2019-09-18 19:54

呂紹嘉演繹馬勒 悲嘆之歌豪情初綻

2019-09-18 19:29

台灣人需要長照安排假嗎？勞動部明年3月公布調查結果

2019-09-18 18:44

高雄大寮爆今年首例本土登革熱 六旬男曾出沒鳳凰山

2019-09-18 18:31

交通部拍板客運18項成本調漲但票價不漲 年補貼3.18億

2019-09-18 17:40

多重服藥須小心 食藥署推藥事照護

2019-09-18 17:03

日統客運取消敬老愛心票 公路總局：未同意、將溝通

2019-09-18 17:01

最虐心又最快樂的工作 保母媽媽哭到眼傷終不悔

2019-09-18 16:55

機捷全線正常營運 晚上6點恢復預辦登機服務

2019-09-18 16:45

高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

2019-09-18 16:42

網傳小二男童腸病毒死亡 苗縣衛生局澄清尚未確認

2019-09-18 16:38

桃捷列車斷電停軌道 台電：桃捷軌道系統電力異常

2019-09-18 16:34

新北再增2例本土屈公病 防治範圍擴大中和25里

2019-09-18 16:33

檢查常嗆到、嘔吐 膠囊內視鏡讓民眾不心驚

2019-09-18 16:32

母乳媽媽想試生酮瘦身 營養師警告恐危及生命安全

2019-09-18 16:31

北捷每年盈餘6至14億 丁守中：漲票價不是很奇怪嗎？

2019-09-18 15:58

機捷剛發車沒多久突斷電 150人困車廂、桃捷急接駁

2019-09-18 15:56

這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28

影／燦笑融化陳妍希 天使寶妞妞還在等家

2019-09-18 15:00

不只第四期！實體癌一到三期 中國附醫獲細胞治療許可

2019-09-18 14:43

農家直採專區 小農產品全聯上架

2019-09-18 14:29

網傳男童染腸病毒死亡 苗縣衛生局：尚未確診

2019-09-18 14:25

2歲就愛上鐵道 洪致文掌鐵博籌備處

2019-09-18 14:05

石虎之亂落幕 俄插畫家見證集集彩繪列車上路

2019-09-18 14:05

為畫石虎 俄羅斯插畫家：看很多資料

2019-09-18 14:05

當醫療遇見企管「精實醫療」節省醫病70％時間

2019-09-18 14:03

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

921地震20周年 九族文化村半價謝各界助南投

2019-09-18 13:31

小心蔓越莓影響抗凝血藥 社區藥師把關「對症下藥」

2019-09-18 13:25

日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27
看更多

熱門文章

要看身分證才能登機？酷航致歉：對台灣旅客全額退費、賠償

2019-09-18 09:58

印尼山火肆虐 蟒蛇王成張口焦屍痛苦「定格」

2019-09-18 09:49

好市多黃金4個月差價近萬元 他分享入手時機「就看編號」

2019-09-18 12:16

你的壞膽固醇控制得好嗎？ 一張表教你怎麼吃

2019-09-18 12:27

颱風快生成！氣象局一張圖要北部民眾注意下雨、變涼

2019-09-18 20:22

一陣秋雨一陣涼！ 這天開始北部高溫不到30度

2019-09-17 21:28

機捷剛發車沒多久突斷電 150人困車廂、桃捷急接駁

2019-09-18 15:56

這個「減重寶典」超神！ 婦40天狂甩近10公斤

2019-09-18 15:28

他當外送員被朋友瞧不起 網友：比啃老族好多了！

2019-09-18 13:37

網傳小二男童腸病毒死亡 苗縣衛生局澄清尚未確認

2019-09-18 16:38

北捷每年盈餘6至14億 丁守中：漲票價不是很奇怪嗎？

2019-09-18 15:58

全台首家「角落小夥伴」專賣店來囉！ 9月21日進駐板橋車站

2019-09-18 18:47

員工特休用不完 該如何與雇主協調？

2019-09-18 12:35

高血脂靠運動飲食就能控制 醫師：大錯特錯

2019-09-18 16:42

北部及東北部早晚偏涼 未來幾天低氣壓有機會增強為颱風

2019-09-18 07:22

日統客運取消老人半票優惠 雲林台北來回增加約400元

2019-09-18 13:05

「文化恐怖份子」掌鐵博籌備處 洪致文：當成準鐵博來努力

2019-09-18 08:14

垃圾袋挖出瓦斯罐！他怒飆「會死人」 提醒5大地雷別亂丟

2019-09-18 20:37

機捷全線正常營運 晚上6點恢復預辦登機服務

2019-09-18 16:45

【相處之道】敏慧／說不出口的情味

2019-09-18 06:00

低壓帶影響偏涼舒適 有秋天感覺

2019-09-18 08:52

林志玲夫妻新婚誌喜 浪琴贈最優雅代言人對表是這款

2019-09-18 13:09

滿山紅葉彷彿火焰山！日本東北6處賞楓勝地 還能聽船夫唱歌

2019-09-18 17:21

世界級生態奇觀黃頭鷺遷徙秀上演 鳥友驚呼連連

2019-09-18 09:57

悠遊卡加值失敗？ 悠遊卡公司：連線異常狀況已排除

2019-09-18 11:50

農家直採專區 小農產品全聯上架

2019-09-18 14:29

機場秀逆天長腿！韓國女星飛米蘭挺Prada時尚秀

2019-09-18 14:09

珍珠控吃起來！ 這兩款秋季限定新品Q彈登場

2019-09-18 16:11

機捷A1到A6站間停擺 預辦登機、行李托運也暫停

2019-09-18 16:12

【賞文迴響】遊俠／這題出得不好

2019-09-18 06:00

手帳迷必看！誠品揭曉2020年五大手帳趨勢

2019-09-18 15:00

北市爆首起本土屈公病 明天個案周邊家戶內化學噴藥

2019-09-18 18:38

國寶級歌仔戲藝術家—楊麗花 傳記《楊麗花的忠孝節義》即將出版

2019-09-18 09:03

突然胸部、背部劇烈疼痛 當心主動脈剝離奪命

2019-09-18 18:29

吳德榮：北台灣舒適多雨 觀察季風低壓動態

2019-09-18 07:07

集集彩繪列車開航 民眾爭睹台俄版石虎

2019-09-18 12:17

台中腸病毒疫情連三周流行高峰期 幼兒園紛停課

2019-09-18 07:45

「三星廚魔」1招讓鴨肝「外酥內嫩」！犇鐵板燒全新料理　烏魚子、剝皮辣椒上桌

2019-09-18 01:13

921地震20周年 九族文化村半價謝各界助南投

2019-09-18 13:31

日統客運取消敬老愛心票 公路總局：未同意、將溝通

2019-09-18 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top