無添加怎麼會好吃? 樂事推翻你的認知

2019-09-19 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北報導



隨著生活水平提升，現代人對健康飲食議題愈趨重視，少添加也成為大勢所趨。食品大廠樂事了解消費者的需求，打造全新「自然滋味」商品，提供3種美味選擇，即日起於全台各大量販店、超商現貨販售。

樂事「自然滋味」有大波浪香烤BBQ、海鹽及奇多切達起司3種風味，一口接一口停不下來。 圖／樂事 提供 分享 facebook

作為家庭健康守門員的媽媽，不僅照顧家人生活起居，日常飲食亦格外重視。對於孩童喜愛的餅乾零食，挑選「自然滋味」全新系列產品，嚴選新鮮馬鈴薯為食材，製程無添加「味精」、「人工防腐劑」及「人工色素」，佐以天然調味料點綴，口感清爽不膩，讓人愈吃愈涮嘴。

樂事「自然滋味」選用新鮮馬鈴薯製作。 圖／樂事 提供 分享 facebook

「自然滋味」系列有3種新口味，包括經典海鹽、大波浪香烤BBQ、奇多切達起司，多樣化風味滿足不同族群。「經典海鹽」清爽不死鹹，吃得到自然的馬鈴薯香；而「大波浪香烤BBQ」特製大波浪外型洋芋片，初嚐酥脆口感令人驚艷，尾韻帶有淡淡BBQ風味，多層次風味讓人意猶未盡。

樂事「自然滋味」不含味精、人工防腐劑及人工色素，讓身體無負擔。 圖／樂事 提供 分享 facebook

深受小朋友和年輕女性喜愛的「奇多切達起司」，口感微鹹吃得到起司的濃郁滋味，是外出踏青必備零食。現代人工作繁忙，假期是陪伴家人珍貴時光，「自然滋味」強調「自然」、「輕食」，讓全家大小都能一起享受無負擔的美味。

新款樂事「自然滋味」口感酥脆。 圖／樂事 提供 分享 facebook

近年來消費者健康意識抬頭，對飲食也愈來愈講究，少添加成為食品廠研發關鍵，樂事「自然滋味」系列商品，主打無添加「味精」、「人工防腐劑」及「人工色素」，讓消費者品嘗原始好滋味，開啟自然健康的零食新浪潮。