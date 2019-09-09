除了溫泉、老街和瀑布 烏來一日遊多了新玩法

2019-09-09 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為了讓民眾認識原民部落的農業成果，新北市政府農業局推出「來去農家DO一日~農遊烏來.泰雅森活」活動，透過精心規劃的一日遊程，串連烏來特色有機小農及內洞森林遊樂區，讓遊客深入烏來泰雅部落，感受不同的烏來風情，活動將於9月10日開放報名。

農業局李玟局長表示，新北市府力推友善田園區域計畫，已拓展至烏來區，目前有31位農友加入友善耕作行列，耕作面積從原先的2.7公頃擴張至52.2公頃，也讓在地友善農作物「馬告」山胡椒、椴木香菇、葉菜類及瓜果等受到把關，讓消費者更加安心食用。

農業局表示，一般民眾想到烏來，腦海中的第一印象大多是溫泉、老街和瀑布，但烏來現在也有不一樣的「有機」玩法。為鼓勵遊客和原鄉農民互動，因此推出「農遊烏來.泰雅森活」一日遊活動，帶領遊客前往烏來的有機農場，由泰雅族人分享兼顧生態保育的生活方式，並親手摘採有機蔬菜，品嘗道地的風味料理、手作泰雅點心和果醬體驗。