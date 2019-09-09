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2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

16歲少女腹痛狂吐膽汁 原來腸阻塞緊急手術修復

2019-09-09 11:10聯合報 記者游振昇╱即時報導

16歲陳姓少女身高157公分，體重只有36公斤，最近出現發燒、腹痛與拉肚子症狀，家長以為是遭罹患腸胃炎的妹妹所感染，3天後仍未改善且開始產生嘔吐症狀，還吐出疑似膽汁的墨綠色液體，父母親急送她到童綜合醫院急診室就醫，醫師看診後安排進行電腦斷層掃描檢查，發現女童的十二指腸遭上腸繫膜動脈夾住造成腸阻塞，會診小兒外科主任郭敏勇，確診罹患上腸繫膜動脈症候群。

因腸阻塞情況嚴重，與家長溝通後，為了讓女童能儘早復原並外觀不要留下大疤，決定使用達文西機械手臂進行十二指腸空腸吻合手術，術後復原良好，住院一週即出院返家休養。

童綜合醫院小兒外科主任郭敏勇表示，上腸繫膜動脈症候群並不常見，罹患機率約千分之一至千分之三，以女性居多，較少於成年前作出診斷；人體十二指腸會經過主動脈與上腸繫膜動脈之間的夾角處，當原本撐開夾角處的堆積脂肪消失或先天結構異常時，就會造成十二指腸遭兩動脈夾住而形成腸阻塞，所以食物無法從胃進入腸道，導致胃與十二指腸嚴重擴張，症狀以肚痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等，嚴重時則會造成膽汁嘔吐、體重驟降、營養不良、電解質異常或腸壁壞死等。

郭敏勇指出，女童因為腸阻塞情形嚴重，並考量外在美觀，所以採用達文西機械手臂進行手術，避免傳統手術會在腹部留下大傷口，僅在女童腹部留下三個小切口，手術將十二指腸阻塞的後段處切除，直接將其連接至空腸，使其食物能直接從胃部進入腸道使之營養正常吸收。

童醫院醫師說明，少女腸阻塞位置和情形。圖／童綜合醫院提供
童醫院醫師說明，少女腸阻塞位置和情形。圖／童綜合醫院提供
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手術達文西

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