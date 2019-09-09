高麗菜種植面積過多？雲林菜農：主委送行者提前消毒

2019-09-09 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



菜金菜土年年輪迴，今年年底前恐怕重演？農委會統計，8月下旬，育苗場供應農民種植高麗菜數量為713萬株，已遠超過警戒值540至600萬株，農委會首度發出高麗菜「紫色」種苗超種警示燈號。

雲林網紅菜農林佳新表示，「農為國本，農業首都」，這八個字很棒，一個是農委會的標語精神，一個是雲林縣在「蘇老縣長」在任時的口號，很棒，響亮，但事實是如何？

三年農業頹靡，靠著補助想找回農業選票，所以農委會主委陳吉仲送走一個又一個主委，自己卻真除，自此被封上「主委送行者」的外號，現在更提前消毒「高麗菜種植面積數過多的預警」。

事實上，雲林縣種苗場的確是全台最大宗的業者群，但農委會只針對有補助跟列管在案的業者溝通開會，其他不登記在案的，我甚至知道有一天種十甲以上的業者一堆，根本無法估計，也無參加任何會議，甚至農委會以一分地大概多少顆種苗來推估面積，根本不合理，因為各地種植習慣不同，從2200顆到3500顆誤差範圍過大，再者農產品，台灣還是淺碟市場，受天候不確定因素影響過大，不該一論概之，照此推論全台各農產品，整年度都「超出耕種面積」， 隨時都「準備崩盤」。

林佳新指出，我們應該加強的是耕種品項，加強農產品初級加工還有深加工，甚至外銷加倍的方向進行，不該本末倒置提出完全沒信任度的預警資料推卸責任跟消毒。

說到「農業首都」，除了口號，他實在想不出蘇老縣長跟李進勇先生執政時到底對農業幫助多少，當初的台塑促協金辦了浩浩蕩蕩的農博跟一些活動之後，這些年對農業發展幫助了多少？口號式的吶喊，蘇老縣長卸任後提出了一個更響亮的口號我倒是不能否認，「雲林窮的像台灣的非洲」，一個執政九年的縣長，掌握一切資源，一家在雲林政壇打滾超過一甲子60年，講出這種不負責任的話，農民情何以堪？

這些年對農產品滯銷，農民的怨氣，你們不敢站在農民身邊，只靠著補助想愚農，當農民都沒看在眼裡？莫忘初衷啊，「農為國本，農業首都」，到底是為基層打拼還是為了自己打拼，這些政客的嘴臉實在令人作噁，一個是「主委送行者」，一個是「立委送行者」