曾「被開刀」4次 外科醫陳周斌更同理病人

2019-09-09 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



台中榮總外科部部主任陳周斌因不同身體毛病，學醫至今總共開過4次刀，讓他更能同理患者的病痛，多年來大方將私人聯絡方式提供給病患，讓患者有事能隨時找到他。溫暖舉動讓他和患者建立深厚的互信關係，醫療糾紛也從未找上他。

陳周斌高中時期本來沒有想過要學醫，對數學更有興趣。他說，這想法讓爸爸相當不開心，甚至不願意與他同桌吃飯聊天。「我只好妥協，大學考上陽明醫學系就去念了。」

直到大一的某個周日，陳周斌突然腹部悶痛，從上腹痛到右下腹，懷疑可能是闌尾炎，趕快到台北榮總掛急診。在抽血驗尿的時候，他向醫護人員說：「我是陽明醫學系一年級學生，我好像有闌尾炎。」卻被取笑竟然自己亂下診斷。

檢查證明是闌尾炎沒錯，陳周斌馬上接受開刀。「雖然被取笑，但這經驗讓我覺得當外科醫師能解決身體毛病，好像還不錯！」

陳周斌大四那年，和朋友打球時不小心撞破眼鏡，眼睛也覺得怪怪的、一直流眼淚。他去北榮掛眼科檢查，發現是眼角膜刮傷和視網膜剝離，嚴重恐致失明。當時總醫師建議他找劉榮宏主任，劉榮宏現在是我國視網膜的眼科治療權威。

劉榮宏看完陳周斌的狀況，建議住院開刀。陳周斌說，他回去翻教科書，發現這手術很難，所以住院前打電話回屏東老家，他的爸爸還擔心問：「要不要送紅包？」那個年代還有紅包文化，民眾認為送紅包給醫師，手術流程比較能安排得順利。

不過陳周斌沒給紅包，手術一樣相當順利，劉榮宏叮嚀他暫時別劇烈運動，要定期追蹤檢查。

「這件事對我影響深遠。」陳周斌說，他以前跟一般人一樣傻傻的，會考慮是不是要給醫師紅包。而他從劉榮宏的身上學會，醫師應以病人所需做治療，充分告知並提供最佳決策建議，不能以患者的貧富貴賤影響診治和判斷，是醫病互信基礎。

陳周斌第三次接受開刀是在2002年，原因是膽囊慢性發炎。當時台灣剛引進腹腔鏡微創手術技術不久，他也會在台中榮總利用腹腔鏡執行大腸直腸手術，但那段時間他常會胃痛，特別是吃得愈油膩就愈不舒服。

陳周斌說，原以為是胃潰瘍造成，想吃清淡點、忍忍就好。沒想到症狀困擾約兩年，某次突然「大痛」，痛到他放下工作去急診室求助，但胃鏡檢查沒事，反而是電腦斷層檢查發現膽囊結石，「而且已嚴重發炎導致膽囊萎縮，膽管全部堵死」。

於是，陳周斌拜託同事、當時的一般外科主治醫師葉大成幫他開腹腔鏡拿掉膽囊。「過去我是執刀手，現在換成被開刀。」不過，他也因此親身體驗腹腔鏡的微創優點：周六開刀，周日出院，周二就能上班幫病人開刀了。

陳周斌說，這次生病經驗，讓他深刻了解：即便疾病症狀類似，但只要沒有進一步檢查都可能誤診。他當醫生都如此了，民眾更應及早就醫檢查，才不會延誤治療。

陳周斌最後一次手術則是去年在台北開會結束後，可能因下雨緣故，在過馬路時竟跌倒。幸好他太太在身邊，在太太幫助下，他咬牙忍痛去搭高鐵，返回台中榮總掛急診，確定為腳踝的腓骨斷裂，由現任骨折創傷科陳志輝主任幫忙開刀。

這次受傷使陳周斌住院5天，還坐了幾天輪椅。他說，還好陳主任的手術開得好，沒什麼腫脹，讓他2周後就回去上班，「只是得拄著拐杖看診和查房。」不過，他把這當作復健，還會拄著拐杖去百貨公司逛街，約3個月後就揮別拐杖了。

只是，陳周斌也領悟一件事：「年紀到了，什麼意外都可能發生啊！」因此他開始吃鈣片補鈣，並減少應酬喝酒的次數。

陳周斌說，4次的「被開刀」經驗，都讓他重新省思自己的健康，想辦法對自己的身體更好，例如飲食會以新鮮食材為主，並且吃得多元均衡，不太過油膩。

最重要的是，他病後更能同理患者的心情，例如身為一名病人，會希望醫師多來看看自己。也因此，陳周斌習慣每天查房2到3次，雖然最近因接下外科部主任位置，工作較為忙碌，只夠時間巡1次房，但他會請主治醫師協助再查1次。