中秋烤肉備料要注意 果菜、肉品市場休市日不同

2019-09-09 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



中秋連假採買別撲空，蔬果市場本周五、六有開市，但肉品周五起休市三天，建議消費者中秋假期團圓烤肉，在節前分批採買食材。

去年果菜批發市場太多三連休被罵翻，台北農產運銷公司今年節慶都避免連休三天，中秋節為9月13日周五，台北農產運銷公司周五、六開市，只休日一。民眾若要準備烤肉食材，能存放的蔬果可以提前買好，肉類可以冷凍、冷藏，較不受休市影響。

北農總經理翁震炘表示，肉品可以冰存，但蔬果不行，因此北農早協調13、14日果菜批發市場還是正常開市上班，15、16日休市；連續採收的瓜果類如菜瓜、小黃瓜，若放三天就長的很大、小葉菜類也長很快，因此非採收不可，因此中秋連假的前、後一天仍有開市。

他表示，8月底蔬果因豪雨淹水災損，這幾天氣候穩定、復耕順利，小葉菜類的量逐漸恢復正常。但中秋節後，確實有些承銷人會選擇休息，且消費者返鄉團圓、出遊多，蔬果採購量沒這麼大，節後買氣會略減。

北農通知產地，請農民除必要採收的蔬果品項外，能提前採收送批發市場的，盡快於中秋節前完成，否則就盡量延後。

至於消費端，翁震炘建議，烤肉常吃的玉米供應沒問題，青甜椒、彩椒類、茭白筍也耐存放，消費者可以先買起來；各式菇類原本就是冷藏品，沒有影響，其餘蔬果想吃再買。

肉品市場部分，農委會畜牧處家畜生產科科長江文全表示，今年循例中秋休兩天，今年9月13、14日，加上15日是周日例休，下周一才恢復開市。