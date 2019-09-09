長照專線1966將升級 衛福部用長輩圖宣傳

2019-09-09 10:49 中央社 台北9日電



長照2.0上路近3年，雖有專線1966，但仍有民眾不清楚資源何處尋。衛福部近日製作多款「長輩圖」宣傳專線，明年將升級專線服務，也會串連內政部資料，主動找出需長照對象。

衛生福利部在106年1月正式啟動長照2.0政策，建構社區、居家長照服務提供模式，同年也開辦1966長照專線，落實總統蔡英文政見，讓長照資源「找得到、看得到、用得到、付得起」。

不過，雖然社區長照資源佈建廣泛，媒體報導的「長照悲歌」卻未曾止息。

衛生福利部長照司副司長周道君受訪時表示，相關媒體報導有關「長照悲歌」事件，發生憾事的家庭其實都沒有使用長照資源，顯見目前確實還有民眾不太知道有資源能用，也不知道怎麼用。也有一部分人因觀念受限，認為照顧工作是「家內事」，不想假手他人。

根據衛福部推估，108年長照需求需求人數約79.4萬，住在機構約8.5萬人，聘僱外勞家庭約25萬人，長照2.0優先照顧者約有46萬人，今年1到6月服務19萬餘人，服務涵蓋率約為41.6%。

為了讓更多人知道長照資訊，衛福部設長照專線，近日也推出多款宣傳長照專線的「長輩圖」，供民眾分享，希望提高觸及率。

周道君說，專線自106年11月開通，剛開始每天進線約170至180通，現在一天可超過800通。但目前專線功能以「轉介」為主，進線後會協助轉給地方衛生局。明年專線將會提供升級服務，電話進來後，資訊系統會自動紀錄，將民眾需求格式化並協助派案效能更提升。

此外，周道君也說，過去政府的長照服務都是「被動」等民眾上門；今年衛福部跟內政部合作推銀髮安居計畫，串連內政部戶籍、建物與長照、中低收入戶等大數據資料，另輔以土壤液化、淹水潛勢區圖等開放資料，編算「銀髮安居指數」，產製「銀髮安居高度需求名冊」，可主動出擊，找出潛在需要長照服務的人，預計將在部分縣市試辦。