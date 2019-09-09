女子遊古巴感染登革熱 尚未脫離傳染期隔離中

2019-09-09 10:47 中央社 台東縣9日電



台東一名女子前往古巴旅遊，日前身體不適就醫，抽血檢驗呈現登革熱陽性反應，目前尚未脫離傳染期，留置醫院隔離。

台東縣衛生局表示，這名女子7月1日至8月24日至古巴旅遊，9月1日返回台東市，因身體不適於9月5日前往台東馬偕醫院就醫並抽血，為登革隔熱陽性確診。

台東縣衛生局秘書林聖雄表示，這名女子的感染期是在8月22日至9月1日，因此研判是在境外感染，傳染期是9月4日至9月10日，因此目前在醫院隔離中。衛生局也針對女子住家周圍實施環境消毒。

衛生局疾病管制科長吳曉蕙表示，台東今年有3起境外登革熱感染，2起是在東南亞，1起在古巴。