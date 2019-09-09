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2把火燒死千人！成衣業黑暗史 為何快被貿易戰洗白？

不是生長痛 男童膝蓋腫痛竟是兒童特發性關節炎

2019-09-09 09:59聯合報 記者李樹人╱即時報導

國小四年級的阿寶活潑好動，喜歡打球，最近頻頻喊著身體痠痛，媽媽直覺這是生長痛，一開始還喜孜孜地到了中藥行，買了轉骨方中藥，心想兒子以後可以長到一八零，沒想到，吃了燉補，阿寶膝蓋關節依舊紅腫，就醫確診為兒童特發性關節炎，寶媽直呼「小孩怎麼也會得關節炎？」

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕醫學會理事長楊曜旭表示，兒童特發性關節炎為一種自體免疫疾病，成因不明，為兒科門診常見的風濕病之一，盛行率為每10萬人之30，症狀為關節疼痛、腫脹、紅疹、跛行、發燒、晨間僵硬等。

楊曜旭指出，兒童特發性關節炎好發於16歲以下孩子，門診中最小的患者僅有三歲，因為關節疼痛，而不肯走路，經常哭鬧。因症狀不典型又多樣，容易被誤診為生長痛、運動傷害，如果延誤診斷與治療，恐讓孩子長短腳、關節變形，甚至併發虹彩炎，而有失明風險。

如何區別兒童特發性關節炎與成長痛？楊曜旭說，生長痛不是真正的發炎，只要家長多加按摩，就能舒緩疼痛，而孩子也不會因此而睡不好，或是一用力按壓，就哇哇大叫。

至於兒童特發性關節炎，幾乎是一摸就痛，孩子哭的更大聲，家長如發現孩子關節腫脹發紅，且越來越痛，時間持續六周以上，就必須提高警覺，至兒童過敏免疫風濕專科門診，接受鑑別診斷。

楊曜旭說，兒童特發性關節炎患者關節發炎，如果沒有妥善治療，除了生長遲緩，關節沾黏攣縮，最後永久變形，嚴重時必須置換關節，有些人甚至才20歲，就必須終生倚賴輪椅活動。

除此之外，兒童特發性關節炎還可能併發眼睛虹彩炎問題，恐有失明風險，楊曜旭解釋，免疫系統敵我不分，攻擊眼球，造成虹彩炎，初期視力變差，不少病童看東西時，總是歪著頭。這類病童應該定期至眼科回診，觀察是否為虹彩炎。

為了提高家長對於這項疾病的認知，台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會發布最新「兒童特發性關節炎自我檢測表」，網址為https://www.airjia.org/，或搜尋關鍵字，家長透過觀察孩子關節動作，上線填表評估，即可知道可能的風險。

學童、青少年腳踝及膝關節如果持續腫脹疼痛，醫師提醒，這應該不是生長痛、運動傷害，...
學童、青少年腳踝及膝關節如果持續腫脹疼痛，醫師提醒，這應該不是生長痛、運動傷害，小心為兒童特發性關節炎。圖／楊曜旭提供
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關節炎氣喘患者

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