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有錢人不來消費？全聯砸4000萬要你「好看」

2019-09-09 09:58聯合新聞網 綜合報導

全聯台中市政店由日本設計師「西川隆」打造挑高、舒適的購物空間。 記者張芳瑜／攝影
全聯台中市政店由日本設計師「西川隆」打造挑高、舒適的購物空間。 記者張芳瑜／攝影
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頂著「全聯最美分店」封號，全聯台中市政店在8月31日開幕，僅營業兩天，業績就衝破550萬元，吸引8000人來店消費，成為話題。

市政店的前身是汽車品牌展示館，位於台中七期商圈，玻璃帷幕的外觀，加上內部挑高6米，空間感開闊，裝潢請來日本設計師西川隆操刀，暖色調燈光，彩度鮮明的塗鴉，以及花藝裝飾做搭配。來店顧客的第一件事，幾乎都是先拿出手機拍照打卡。

如果不是門口大大的全聯招牌，許多路過的民眾，還會誤以為是來到百貨公司的高檔超市，甚至有民眾形容「很像微風超市」！

然而，「顏值高」不是這家店的唯一亮點。當台灣便利商店吹起複合店風潮之際，超市龍頭、有近千家門市的全聯亦不落人後，台中市政店正是全聯首間的「超市」與「咖啡店」複合式店鋪。

最美分店背後有三大目的

仔細觀察，全聯打造這家全台最美分店，背後至少涵蓋三大目的。

首先，要打破「有錢人不來全聯消費」的刻板印象。全聯前身是公教福利中心，20年來主打「便宜」的形象深植人心，卻也成為一種無形阻礙，讓想買高端產品的消費族群不會走進全聯。

因此，全聯著手進行店型改造，增加頂級路線，引進禮盒類產品。像台中市政店就有販售來自日本的山梨、要價899元的麝香葡萄，以及2顆699元的日本和歌山水蜜桃。

不過，全聯發言人劉鴻徵強調，不會因此而改變公司「讓利」消費者的訂價策略，「只是調整產品結構，開始賣高單價產品，並不是將同樣的產品變貴，」他強調。

再來是，為甜點品牌升級搭建練兵場。關鍵就在二樓的50坪空間，設有全台首家「We Sweet Café咖啡廳」，備有50個座席，販售咖啡、蛋糕、輕食，特色商品有氮氣咖啡和柏克金啤酒。早上8點30分開門，就有人來搶位子吃早餐。

不少人也因此紛紛猜測，全聯是否將進軍連鎖咖啡店？事實不盡然。

2016年起，全聯推出自有品牌甜點「We Sweet」，品項包含泡芙、布丁、蛋糕等。平均每月更換一次口味，逐漸打響名氣。2017年與巧克力品牌Hershey’s聯名推出的多款甜點，甚至造成搶購旋風，創下破億元的銷售佳績。

尤其，很多鄉鎮地區沒有蛋糕店，全聯的We Sweet成功填補當地民眾購買甜點蛋糕的需求，養出一票忠實粉絲。

累績3年經驗，全聯著手往下一步發展，思索如何讓We Sweet產品升級。決定開出We Sweet Café咖啡廳，首波推出法國知名牛奶芝士品牌KIRI聯名甜點，成為單店獨家，全台只有這裡吃得到。店內販售的蛋糕售價從60～75元，強調用料和口味升級，未來店內熱銷產品都有機會鋪貨到全台的全聯門市，將市政店作為產品的實驗場域。

第三是，加強經營咖啡市場。這點與全聯的Off Coffee有關。

相較於兩大超商的自有咖啡品牌賣得火熱，2016年誕生的Off Coffee卻「熱不起來」，但全聯執行長謝健南始終看好咖啡市場，認為進步還很大。

的確，台灣每年現煮咖啡飲品產值高達700億台幣，加上台灣人均飲用咖啡杯數還低於亞洲其他國家。他進一步透露，會持續經營Off Coffee，「不會放棄，而且目標是讓每一家全聯都有Off Coffee！」預計在今年10月以前，全台設有Off Coffee的門市將達500家。

光是台中市政店周圍500公尺內，就有6家路易莎、4家星巴克，競爭者眾，但全聯不畏戰，We Sweet Café咖啡廳的定位，販售莊園級咖啡，等於是Off Coffee的升級版，持續挑戰咖啡市場。

此外，觀察到現代人買咖啡豆回家自己煮的趨勢，全聯也準備逐步擴大咖啡豆銷售，在這家市政店搶先開賣星巴克咖啡豆，強調「比在星巴克門市買咖啡豆還划算」，大約便宜兩成左右，搶攻「在家喝咖啡」的商機。

據了解，台中市政店的開店成本，比一般店型多出一倍。像是充滿時尚感的吊燈一盞要1萬、二樓咖啡廳的沙發一張要8000元，單店整體投資額上看4000萬元。

這筆錢到底花得值不值得，是否能產生效益？其成敗結果，勢必將影響全聯開出第二家複合店型的時間。

（作者／林珮萱 本文出自2019.09.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

咖啡廳品牌台中市星巴克超商便利商店

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