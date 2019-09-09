影／國旅秋冬補助旅行業有感 自行加碼業績拚漲

2019-09-09 09:43 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



政府擴大秋冬旅遊補助，不少旅行社覺得不無小補，但補助費用偏低，不少業者自行加碼，目前正在高雄舉辦的旅展，有業者加碼再降1千到2千元，果然吸引不少國人，業者說，業績比以往的旅展成長1到2成。

在高雄巨蛋舉辦的旅展，旅行社拚業績，無論是團體旅遊或自由行都有折扣，自由行每人最高可折價2000元，業者還加碼折價，幫民眾一省再省，不少旅行社除有國旅1千元的補助，在現場下訂，業者再折價1千元，省2千元，吸引不少人潮。

高雄市旅行公會理事長吳盈良說，大陸從9月起全面停止中客透過小三通來台金、馬、澎旅遊，絕對會影響台灣觀光旅行業，建議政府應該做好因應措施，再加碼對台灣旅行社的旅遊補助配額。

吳盈良說，目前政府對國旅補助，對飯店業補助額度達21億元，對旅行社的補助額度僅4.5億元，比例落差太大。他說，如果大陸9月起再對陸客限縮來台旅遊，國內的旅行社一定要勒緊褲帶，有的根本經營不下去，建議政府應對旅行社補助再加碼。

吳盈良說，政府補助著重在飯店業者，不少國人都會自行開車前往，有的只住一晚，隔天就開車走人，其實帶動觀光產業有限。