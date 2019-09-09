颱風琵琶最快明生成 氣象局：中秋連假北、東會下雨

2019-09-09 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央氣象局說，第16號颱風琵琶最快明天生成，預計中秋連假為北部和東半部帶來雨勢。聯合報系資料照 分享 facebook

今年第16號颱風最快明天生成。中央氣象局說，目前菲律賓東方海面低壓最快今天下半天轉為熱帶性低氣壓、明天生成颱風「琵琶」（PEIPAH），該低壓帶寬廣，北部、東半部的中秋連假將在雨中度過，看到月亮機率低。

氣象預報員李孟軒說，今天開始到周四，各地都屬於比較穩定的天氣型態，僅要留意午後雷陣雨，尤其是山區和大台北地區，不排除有明顯雨勢；溫度方面全台高溫在周四前在32到34度之間。

李孟軒說，周五中秋連假開始天氣轉不穩定，東半部跟北部山區先會下雨，到了周六中秋節當天和周日，受到低壓帶影響，會為北部跟東半部帶來雨勢，其他地區則是雨會少一點。

至於颱風琵琶最快何時生成？李孟軒說，菲律賓東方海面的大低壓帶會有熱帶系統發展起來可能性高，最快今天下半天轉為熱帶性低氣壓、明天生成颱風，也有可能是明天才增強為熱帶性低氣壓。

李孟軒說，目前該低氣壓的強度很移動很亂，不確定性高，不過因為該低壓帶寬廣，按照預測會往菲律賓東方海面移動，靠近台灣，也可能減弱。

李孟軒說，由於該低壓帶範圍廣，不管是直接影響還是間接影響，只要形成就一定有影響，以迎風面東側為主，將為北部和東半部帶來雨勢，不過程度還要過幾天才會明朗。

李孟軒說，北部和東半部中秋節賞月機率低，中南部則高一些。