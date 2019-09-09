彭啟明：本周轉晴回溫至中秋 周末可能外圍環流影響

2019-09-09 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，時晴時雨的天氣將告一段落，預計到周五天氣晴朗，轉為炎熱的天氣。至於中秋節當天尚未有系統接近台灣，但周末可能易受外圍環流影響。

彭啟明在臉書發文指出，台灣過去兩天受到玲玲颱風帶動的低壓北上，各地天氣不穩定，隨著太平洋高壓的逐步西伸增強，預計這幾天到周五，天氣都相當晴朗，會轉趨炎熱。不過靠山區仍有午後雷陣雨發展機會。晚上清晨的低溫，北部已經降到25-26度上下的溫度，非常舒適，不過白天的高溫在這幾天仍有機會到34-35度。

彭啟明指出，周五中秋節的天氣最新的修正已經有明顯翻盤，至少中秋節當天仍維持較穩定的天氣類型，三天假期中，可能周末兩天容易受到外圍環流影響，但影響程度待觀察。他說，整體而言，颱風直接影響台灣的機會仍不能排除，但機會有明顯降低趨勢。

也就是說，的確在西太平洋有「中秋颱」，但不見得會來台灣。彭啟明表示，但這是菲律賓東方的季風低壓發展起來的低壓系統，也不排除不只有一個颱風生成，變化的空間還很多。