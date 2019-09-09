吳德榮：中秋節受熱帶系統 直接影響機率可能變低

2019-09-09 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



周五起的中秋連假是否受可能的颱風影響備受關注，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，由於模式模擬有調整，熱帶系統直接影響的機率降低，但這仍是第5至7天後的模擬，有一定的不確定性，應需繼續觀察。

吳德榮指出，最新（8日20時）歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆顯示，約在周二至四之間，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展。下周日（14日）20時的模擬圖更顯示，熱帶擾動已在台灣東方海面上，模擬位置、強度不盡相同，但離台灣皆尚有一段距離。

吳德榮說，所以，中秋（13日）夜各地大多為晴時多雲，唯東北角迎風面雲量稍多，有零星降雨的機率。周末（14、15日）水氣略增，北台灣迎風面雲量增多，有局部短暫雨的機率；其他各地仍為多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨的的機率。

他說，今、明（9、10日）兩天各地大多為多雲時晴，午後山區有局部陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，仍有較大雨勢。今日氣溫：北部22至35度、中部23至34度、南部24至35度、東部23至35度。周三至五天氣穩定，各地大多為晴時多雲的天氣，僅山區午後有局部陣雨的機率，影響範圍小，時間也很短。

中央氣象局表示，今天太平洋高壓勢力開始增強，大氣不穩定度稍減，各地大多為多雲的天氣，僅南部及東南部偶有局部陣雨，中午過後在山區及近山區仍要注意午後熱對流帶來的降雨；氣溫方面，各地清晨低溫約25至27度，白天高溫約32到35度，感受悶熱