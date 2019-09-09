校園太廣闊 東華大學用這些方法減少學生依賴機車

2019-09-09 02:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



該不該管制大一新生騎機車引發討論。東華大學7年前曾傳出禁止新生騎機車的新聞。東華大學副校長徐輝明澄清，東華大學是禁止所有機車進入教學區，但機車可進入東華校園；管制對象不論新舊生、老師或學生。

徐輝明表示，東華大學校園廣達250公頃，徒步走一圈要近兩個小時；如此廣闊的校區，要禁止學生騎機車有難度，貿然實施恐招致反彈。因此校方評估後，並未禁止學生騎機車，而以加強學生交通安全教育、增加校內減速設施與防撞系統等方案取代。他表示，透過教育和增加校園安全設施，近兩年東華大學的交通事故，每年減少三成。

他表示，為提升校園安全，東華大學藉大數據分析，找出交通熱點及重要路口，將危險路口的直角改為圓角，減少視線死角、加強照明、設置減速墊，並逐步建置校內防撞系統。

透過交通部的協助，東華大學在校園內的交通熱點建置智慧機車防撞系統，當路口有車輛行經時，號誌立刻亮起示警，提醒汽機車減速。學校還爭取到資策會提供免費的主動式車載發報器，在機車裝置此一發報器，會主動發布車子行進的狀態，讓路側設備接收判斷，提前做出反應。

徐輝明表示，為了環保，目前只有白牌的電動單車可以進入東華大學的教學區。校方鼓勵學生騎速度較慢的電動單車，也在校園內做好維修與充電的服務，同時增加巴士的接駁服務，希望減少學生對機車的依賴。