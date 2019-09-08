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大學生死亡車禍頻傳⋯家長告白：絕不買機車給孩子

2019-09-08 23:35聯合報 記者章凱閎張錦弘陳宛茜╱即時報導

大一生因剛滿18歲、道路經驗不多，是機車事故高危險群。不少大學採取管制作法，禁發停車證給大一生，引發社會熱議。有學者認為，大學不是托兒所，學生有保護自己的責任，不應歧視新生不發停車證；但也有家長贊成學校作法，也堅持不買機車給孩子騎。

交大副校長陳俊勳表示，交大10年前起禁發「機車識別證」給新生，大一生不得行使於校內環校機車道，主因是不少外地學生甫到異地求學、人生「路」不熟，發生多起「血淋淋的案例」，有學生結伴「夜衝」而車禍喪命，也有工程科系學生因機車事故、終身坐輪椅，無法參與實習課程，只好轉系。

佛光大學校長、教育部前部長楊朝祥也說，該校不發給機車通行證及停車證給新生，每年開學也會寫信勸新生家長別買機車給孩子。但配套是校方買5輛、租3輛接駁校車，讓公共交通更便捷，減少學生買車動機，近年佛光學生的交通事故也因此銳減7、8成。

家住台南、兒子分別念大一、大三的黃姓家長也說，她曾在台東大學攻讀博士學位，每年都聽聞大學生發生嚴重車禍，她也因此堅持不給升大學的孩子騎機車。她也贊同大學禁發停車證給大一生，但各校應有便捷公共運輸，地方政府也應加強校園通往市區的照明，例如部分偏遠地方的道路，路燈晚間九點就熄燈，不論開車、騎車都很危險。

但有不少大學生反應，6都以外縣市的缺乏大眾運輸工具，「沒機車等於沒有腳」。交大學生會長呂家興就舉例，從交大校區直達市區的公車僅有2路，且1至2小時才有1班車，不少人升大學後，必須添購機車以便日常生活。

台大教授葉丙成認為，大學不是托兒所，大學生應有保護自己的責任，發生車禍「不干大學的事」。且唯獨歧視18歲新生不准申請，不符平等觀念。學校以為不發放停車證，就以為學生不會騎車，根本是天真鴕鳥心態。

政大法律系副教授劉宏恩則說，完善公共交通設施，是政府的責任。當台灣大學生到異地求學、被迫購買機車，政府不解決運輸問題，反而呼籲大學生別騎機車，「這是本末倒置、檢討受害者」。

劉宏恩也說，大學禁發停車證給大一生，結果就是附近巷弄出現停車亂象，造成社區居民困擾，等於是大學內部成本外部化。

大一生因剛滿18歲、道路經驗不多，是機車事故高危險群，不少大學採取管制作法，禁發...
大一生因剛滿18歲、道路經驗不多，是機車事故高危險群，不少大學採取管制作法，禁發停車證給大一生，引發社會熱議。報系資料照
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大學生交大事故
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