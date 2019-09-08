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大學生機車傷亡率高 學者籲：交通安全納入課綱

2019-09-08 23:26聯合報 記者侯俐安╱即時報導

去年國內18到24歲年輕人，有131人因騎機車發生事故而傷亡，相較18到24歲車禍事故死亡比率達到8成，交通部提高考照難度，在大學試辦「智慧機車」，也增加「公車進校園」計畫。但有學者認為交通教育才能治本，呼籲交通安全應納入國民教育課綱

根據統計，去年全台交通事故死亡人數達到1407人，比前年增加46人，這是2014年以來首度上升，機車事故就占將近6成。

以年輕族群來看，去年18到24歲年輕人車禍死亡有165人，比前年增加10人，其中8成是機車事故。光是騎機車車禍死亡就有131人，也比前年同期增加9人，向上攀升7.38％。

交大運輸科技與管理學系教授張新立說，台灣教育沒有給孩子基本的交通安全觀念，等到上大學騎機車，有如「從小沒學數學，大學直接考微積分」，駕駛教育未落實，考駕照又缺乏把關。此外，現在取消換照制度後，無法透過換照傳遞新法規，交通局處年年喊出「停看聽」、「交通安全人人有責」，也淪為口號。

張新立分析，「會開車」不代表「開得安全」，國人從小交通教育沒有做好，總覺得「會開車、會騎車就好了」，卻對於交通安全未有全面認知，不僅影響年輕人，當駕駛年紀漸長、行動能力變差，問題就會層出不窮。

張新立說，有研究發現，要提升交通安全，改善公共工程可提升百分之十、落實執法可提升百分之廿，但正確教育觀念可提升百分之七十，因環境不斷改變，交通安全也必須從小到老、分層教育。

張新立近日也編寫交通安全教材，且向教育部呼籲，在國民教育課綱納入交通安全教育，「這是跨世代的文化教育」，必須長期努力才能看見成果。

交大運輸科技與管理學系教授張新立呼籲，交通安全應納入國民教育課綱。報系資料照
交大運輸科技與管理學系教授張新立呼籲，交通安全應納入國民教育課綱。報系資料照
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事故車禍課綱
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