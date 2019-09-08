去年137大專生車禍亡 佛光不發大一停車證 事故大減

2019-09-08 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



為避免大一新生車禍傷亡，佛光等大學不發校內機車停車證給大一新生，配合公車進校園等公共運輸，有效降低學生交通事故。

但有學者認為，大學不是托兒所，學生有保護自己的責任，不應歧視新生不發停車證，許多家長卻贊成學校不發停車證，也堅持不買機車給孩子騎。

去年有137名大專生車禍死亡，以大一新生最多，教育部近日呼籲大學採取預防措施，例如不發機車停車證給大一新生，或告知新生家長暫緩為子女添購機車等，避免憾事。

但台大教授葉丙成在臉書表示，大學不是托兒所，大學生應有保護自己的責任，發生車禍也不干大學的事。唯獨歧視18歲新生不准申請，不符平等觀念。學校以為不發放停車證，就以為學生不會騎車，根本是天真鴕鳥心態。

「大學應該為家長負責！」佛光大學校長、教育部前部長楊朝祥有不同看法，他說，新生騎車會面臨「三新」的危機，機車是新的、駕照是新的、加上校園也是新的，一切都不熟悉，騎車也就更容易出意外，家長把孩子交給大學，校方豈能置身事外。

楊朝祥說，位於宜蘭礁溪山區的佛光大學，從7、8年前開始，不發給新生機車校內通行證及停車證，每年開學也會寫信勸新生家長，先不要買機車給孩子，但學校要有完整配套。

以佛光為例，外縣市大一生一律住校，搭配觀光局台灣好行公車進校園，校方也買了5部、租了3部接駁校車，公共交通便捷，學生就更樂於不騎車，佛光學生近年交通事故也因此銳減7、8成。

至於大二以後學生要申請校內通停證及停車證，佛光也要求先上網看交通安全研習、騎車技數等相關課程，過學校自製的交通宣導影片，並考過網路紙筆測驗，才能申辦，

位於新北石碇山區的華梵大學，則禁止機車騎入校園，但未禁發大一生停車證。華梵主秘簡江儒指出，該校同樣希望大一生住宿，除直達校門口的公車，每年更高額補貼接駁專車，約半小時即可達101大樓、北市府、古亭及新店大坪林等捷運站或雙鐵車站，對於晚歸學生還提供夜間專車。

簡江儒說，要降低車禍傷亡，更積極的辦法就是讓學生覺得沒必要騎車，多數學生能住校、對外交通又比騎車更便捷、安全，佛光學生近年來騎車比率、車禍數都大幅降低，沒傳出學生因交通事故死亡。

家住台南、兒子分別念大一、大三的黃姓家長說，她前幾年到台東大學念博士，幾乎每年都聽說有大學生出嚴重車禍，等兩個兒子先後念淡江、輔仁大學時，她都堅持大一時不給他們機車騎；即使到了大二，她也希望大兒子只在淡江大學附近騎，不要大老遠騎到台北市區。

她很贊同佛光等校不發大一停車證的措施，畢竟剛考上駕照，又到陌生環境，容易出車禍。但除了搭配便捷公共運輸，地方政府也應加強校園通往市區的照明，以前從台東大學知本校區開車到台東市區時，有一段路到晚上九點就關路燈了，不管開車或騎車都很危險。