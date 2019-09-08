機車事故10年難解 每年逾百位大學生拿性命「繳學費」

大專校院開學在即，不少大一生考機車駕照作為滿18歲的成年禮。但年輕人道路經驗不足，不少網路鄉民戲稱新手駕駛出車禍的財產損失、醫藥費是「繳學費」，但根據政府近10年數據顯示，台灣每年有逾百位大學生，是以自己的性命來繳學費。

根據教育部校安中心統計，98年至107年，平均每年有161位大學生死於交通事故，且逾9成肇因騎機車擦撞或自撞。以去年為例，137位死者中，有128人死於機車擦撞或自撞事故，相當於每周2.5人因機車喪命；至於車禍受傷人數則高達2255人。

而今年截至8月，已有86位大學生死於交通事故，本月初在新北瑞芳區，又發生二名男大生騎機車，在台二線與賓士車對撞，一人傷重不治，一人命危昏迷。

事實上，不少大學早在10年前就曾祭出管制或宣導措施，像是交大、陽明、佛光等校目前皆禁發機車證給大一新生。佛光校長楊朝祥說，主因是18歲的大學生有「三新」：機車新、駕照新、學校新，道路經驗不足、加上人生「路」不熟，是車禍高危險群。

但不少大學生反應，六都以外縣市的缺乏大眾運輸工具，「沒機車等於沒有腳」。交大學生會長呂家興就舉例，該校直達市區的公車僅二路，且1至2小時才有一班車，不少人升大學後，必須添購機車以便日常生活。

公部門方面，教育部要求各大學落實交通安全教育，例如在大一始業式彙整校園周邊車禍「熱點」，如文化大學鄰近的仰德大道等；也鼓勵學生主動通報危險路段，避免新生因人生「路」不熟而釀憾事。

交通部則從104年起推動「公車進校園」計畫，改善學校聯外公共運輸環境；106年在花蓮東華、宜蘭佛光、高雄科技大學試辦「智慧機車」，安裝主動式發報裝置，降低路口、過彎處事故率，但目前皆未擴及至全台校園，大學生死傷數字改善幅度有限，成為少子化台灣的另類國安危機。