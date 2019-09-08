既在地又前瞻 池上穀倉藝術館獲遠東舊屋改造獎首獎

2019-09-08 21:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



池上穀倉藝術館獲遠東舊屋改造獎首獎。記者陳宛茜／攝影 分享 facebook 2019「遠東建築獎：舊屋改造特別獎」今晚於台東實地評勘後舉行決選會議，建築師陳冠華設計的「池上穀倉藝術館」獲首獎，建築師沈庭增設計的「實踐大學B棟建築改造案」奪下佳作、賴人碩、吳建志設計的「繼光工務所」獲特別獎。

七位決選評審包括教育部政務次長范巽綠、內政部建研所所長王榮進、北美館館長林平、新北市副市長陳純敬、建築師張清華、建築師蔡元良、設計師杜文正等。

決選分三輪投票，七位評審共識度極高。「池上穀倉藝術館」第一輪即拿下第一高票，第二輪確定獲首獎。第三輪投票中，繼光工務所和實踐大學B棟建築改造案票數相近，評審認為繼光工務所型態特殊，兼具人文和社區關懷，卻有點偏離建築本質，因此決定給予繼光工務所「特別獎」。特別獎和佳作獎獎金同為30萬。

評審指出，池上穀倉藝術館與跟池上鄉的連結相當緊密，透過建築連結社區和在地，以及台灣好基金會，讓老屋看到永續發展的機會、逐步展現生命力。建築本身也讓人驚艷，是「既在地、又充滿前瞻、理想性的建築」。

繼光事務所則是台中中區改造的亮點。評審指出，此案的兩位建築師自行承租老屋進行改造，二樓租給多間建築事務所做共同工作室，一樓則與周邊社區緊密連結，租予和果子等商店，讓民眾和建築師透過老屋產生連結，產生設計改造社會的力量。

實踐大學B棟改造案則是校園建築的成功範例。評審指出，這是一棟不傲慢、尊重原始設計者的校園建築；建築師透過延伸的屋簷創造新的空間，卻未抹去原始設計者的才華與美意。