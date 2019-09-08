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中秋颱風高機率 東部恐無緣賞月

2019-09-08 20:10台灣醒報 記者張元融╱台北報導

下週五中秋連假（13-15日）即將到來，今年會有中秋颱嗎？據中央氣象局資料，目前菲律賓東方海面有熱帶擾動，未來有機會發展成熱低壓、颱風；「目前預估週五（13日）當晚8、9點至深夜之後，天氣就會改變。」氣象局強調，「實際情形還是要下週才會較為明朗。」

東部無緣賞月

「變天的關鍵有可能發生在下週五中秋節當天，」氣象局表示，目前菲律賓東方海面有些熱帶擾動情形，隨著其慢慢發展、移動，未來有機會發展成熱低壓甚至是颱風（第16號颱風琵琶），中秋節當天可能會靠近東部海面。中秋節當天東部應無緣賞月，西部是否能看到月亮，要看未來低壓帶的實際情況，變數還很大。

氣象局說明，後續要視熱帶系統發展強度、發展範圍大小、移動速度及路徑等資訊，才能進一步判斷可能實際影響的時間及狀況。說不定影響會提早，也可能會延後，範圍有可能大，也有可能小，有可能較接近台灣，也有可能離台灣較遠，「最快也要下週才有進一步資訊。」

未必直接影響台灣

「下週二、三才會有明確答案。」天氣風險公司總經理彭啟明對此提出4點說明：一、颱風還沒形成，是模擬預測有可能發展；二、各種預測仍很發散；三、有中秋颱機率的確高，但仍無法確定會影響台灣；四、不見得台灣有中秋颱，是西太平洋有中秋颱。

下週各地高溫

下週天氣方面，天氣風險公司表示，下周一之後，低壓帶水氣減弱，太平洋高壓開始西伸，「預料各地天氣逐漸好轉，」降雨偏向在山區午後雨，也因為降雨少了雲量少了，「各地高溫下周可以回升到33～34度。」

秋季來臨，氣溫何時開始轉涼？天氣風險公司表示，時序進入到九月，但影響台灣的都還是屬於熱帶系統，目前暫時沒有北方鋒面或是涼空氣南下跡象，中午白天感受上來說還是熱，「期待要有秋高氣爽的感覺，可能還要再等等了。」

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中秋節氣象局
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