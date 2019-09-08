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當心病媒蚊 新北屈公病、台南登革熱再添一例

2019-09-08 18:33聯合報 記者邱宜君╱即時報導

近日高溫偶有陣雨，蚊媒疫病持續延燒。疾病管制署今再公布新北市與台南市新增案例，提醒民眾降雨後務必加強清除孳生源，並做好個人防蚊措施，避免感染蚊媒相關傳染病。

新北市屈公病新增個案為中和區福南里70多歲女性，近期並未出國，平時活動以住家附近為主，潛伏期間曾多次到國強嶺步道健行。個案於8月28日出現發燒、關節痛、骨頭痛、噁心嘔吐、腹瀉等症狀，曾多次就醫，直到9月6日才經醫院通報並檢驗確診，目前住院中。根據個案活動範圍與病程時間，疾管署研判此個案應與先前公布國強嶺步道感染案例屬於同一群聚，為該群聚之第4例確定病例。

台南市登革熱新增個案為東區崇成里50多歲女性，近期亦未出國，平日活動範圍以東區住家、東區崇德市場及中西區工作地點為主。9月5日開始出現發燒、畏寒、腹痛及腹瀉等症狀，病人當天自行服用退燒藥而未就醫，隔日就醫才經通報檢驗，確定感染登革熱病毒第二型，目前住院。

疾管署表示，今年屈公病共69例，其中5例為本土病例，其他為境外移入，至於登革熱已有81例本土病例，以台南市25例最多，地方衛生單位已持續加強個案住家及工作地周邊的病媒蚊調查，孳生源清除及化學防治等工作。

疾管署提醒，雨後務必加強 「巡、倒、清、刷」，如感冒症狀之外還有出疹、眼窩痛、關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，特別是新生兒、65歲以上長者、慢性病患者，更要提高警覺。

登革熱
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