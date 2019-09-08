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台南再增本土登革熱病例 這次的地點又不一樣

2019-09-08 15:37聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市本土登革熱病例不斷增加，昨天晚上再新增一例確診病例，是家住在東區崇成里的50多歲女性，衛生局提醒目前仍是疫情高峰期，同時連日大雨不斷，一定要做好孳生源清除工作。

衛生局表示，台南市於9月07日夜間再新增1例本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數25例，境外移入登革熱病例數30例。

第25例本土病例，無慢性病史，近期未出國。9月5日出現發燒、畏寒及腹瀉症狀，病例自行服用退燒藥未就醫，9月6日上午至診所就醫，症狀未改善下午再至原診所後由醫師轉介至醫院就醫，經登革熱NS1快篩陽性由醫院於9月7日上午通報，於9月7日夜間確診為登革熱(PCR陽性、IgM陰性、IgG陰性)，病毒型別為第二型。個案目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。

衛生局表示，個案主要活動地於住家、工作地（中西區城隍里）、每周到東區崇德市場1次，研判感染源為住家或工作活動地周邊環境。由於與之前的病例看起來無明顯關連，研判為散發的病例。

登革熱防治中心已於9月7日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及住家工作地孳生源清除，9月8日持續進行強力孳生源清除，並規劃於9月9日進行住家環境半徑50公尺戶內外噴藥及強力孳生源清除；另針對工作活動地環境排定噴藥防治及孳生源清除，請民眾做好防蚊措施，有疑似症狀時可至醫院診所或衛生所進行登革熱快篩。

防治中心指出，現在的氣侯溫度正適合病媒蚊繁殖，且有不定期降雨情況，請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。相關資訊可至臺南市政府登革熱防治中心資訊網（ http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

登革熱衛生局
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