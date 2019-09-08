親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

鐵了心挺韓？ 顏清標一紙聲明與王金平「兄弟情逝」

86歲「虎科婆婆」偷花被Po上網 網友紛紛為她求情

新北中和國強嶺又增1例屈公病 福南里再中標

2019-09-08 14:24聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市中和區又增1例本土屈公病例，福南里76歲女（案4），上月28日發病，多次就醫未被診斷，後到醫院就診才遭通報，潛伏期間主要住家附近國強嶺步道活動。新北市衛生局表示，目前中和區4例本土屈公病例皆位於內南里與福南里，與已被列為防疫管制區的國強嶺有高度地緣關係。

經衛生局調查，案4在上月28日開始出現發燒、關節骨頭痛、噁心嘔吐等症狀，曾多次於診所就醫皆未被診斷，因症狀持續到本月5日到醫院就醫，6日通報疑似屈公病，經檢驗確診，住院中，相關接觸者無症狀；目前已完成案4住家環境孳清與噴消，將安排針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清與噴消。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前中和區4例本土屈公病例皆位於內南里與福南里，與已被列為防疫管制區的國強嶺有高度地緣關係，由於國強嶺部分步道及周邊環境已於上月30日列為管制區域，研判為管制前與先前病例共同於該區域內感染。

陳潤秋表示，由於感染屈公病會出現發燒、關節骨頭痛、噁心腹瀉等症狀，提醒國強嶺周邊內南里、福南里、外南里民眾，如出現疑似屈公病症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫進行採檢。

衛生局呼籲，中和區醫療院所應提高警覺，診間如遇有中和區國強嶺活動史或有地緣關係民眾，務必通報屈公病並採檢送驗。

衛生局已完成案4住家環境孳清與噴消，將安排針對案4住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳...
衛生局已完成案4住家環境孳清與噴消，將安排針對案4住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清與噴消。圖／新北市衛生局提供
分享
衛生局將安排針對案4住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清與噴消。圖／新北市衛生局提供
衛生局將安排針對案4住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清與噴消。圖／新北市衛生局提供
分享

衛生局屈公病
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

一盒嘗鮮價199元！ 家樂福開賣首批山竹 民眾早起排隊搶買

2019-09-08 12:14

開車族有福 油價周一起調降

2019-09-08 12:51

黑鮪配額讓給日本 漁業署強調不影響漁民權益

2019-09-08 13:34

15縣市16海岸上萬人淨灘 每支寶特瓶和泰捐10元護海洋

2019-09-08 13:14

台灣獼猴降等非保育 北市動保處提醒仍不可捕捉、飼養

2019-09-08 12:50

台南再增本土登革熱病例 這次的地點又不一樣

2019-09-08 15:37

網路霸凌無孔不入 醫師點出降低身心影響6因子

2019-09-08 15:12

智慧化應用浪潮 電子業者拚轉型

2019-09-08 13:17

熱門文章

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top