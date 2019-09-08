新北中和國強嶺又增1例屈公病 福南里再中標

2019-09-08 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市中和區又增1例本土屈公病例，福南里76歲女（案4），上月28日發病，多次就醫未被診斷，後到醫院就診才遭通報，潛伏期間主要住家附近國強嶺步道活動。新北市衛生局表示，目前中和區4例本土屈公病例皆位於內南里與福南里，與已被列為防疫管制區的國強嶺有高度地緣關係。

經衛生局調查，案4在上月28日開始出現發燒、關節骨頭痛、噁心嘔吐等症狀，曾多次於診所就醫皆未被診斷，因症狀持續到本月5日到醫院就醫，6日通報疑似屈公病，經檢驗確診，住院中，相關接觸者無症狀；目前已完成案4住家環境孳清與噴消，將安排針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清與噴消。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前中和區4例本土屈公病例皆位於內南里與福南里，與已被列為防疫管制區的國強嶺有高度地緣關係，由於國強嶺部分步道及周邊環境已於上月30日列為管制區域，研判為管制前與先前病例共同於該區域內感染。

陳潤秋表示，由於感染屈公病會出現發燒、關節骨頭痛、噁心腹瀉等症狀，提醒國強嶺周邊內南里、福南里、外南里民眾，如出現疑似屈公病症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫進行採檢。