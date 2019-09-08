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15縣市16海岸上萬人淨灘 每支寶特瓶和泰捐10元護海洋

2019-09-08 13:14聯合報 記者曾增勳╱即時報導

為響應海洋垃圾汙染，和泰TOYOTA集團發起淨灘減塑全台總動員，號召旗下企業、志工上萬人，今天上午在桃園市等全台15縣市16處海岸展開淨灘撿拾垃圾、寶特瓶，和泰汽車承諾撿拾每支廢棄寶特瓶將捐贈10元給台灣環境資訊協會，為減少海洋廢棄物把關，桃園市長鄭文燦說，配合環保減塑元年，市政府將媒合桃園食品、紡織大廠將撿拾寶特瓶回收利用製成T-shirt或背包，發揮產品價值。

和泰汽車董事長黃南光表示，依環保團體統計全海洋垃圾共達650 公噸，塑膠瓶更是大宗，不僅破壞海洋風景、環境美觀，流入海洋更破壞生態，這次串聯全台15縣市16處海岸淨灘，撿拾每支寶特瓶，和泰捐10元給台灣環境資訊協會把關減塑及垃圾掩埋，希望喚起大家減塑意識，保護地球環境。

「減少海洋塑膠垃圾是全世界議題」，環保署長張子敬表示，海洋垃圾已是全球注意焦點，有人預測若干年後，海洋塑膠垃圾比魚還多，令人很難想像，源具減量才是環境保護最有效方法，資源回收再好不如源頭減量，從源頭少用塑膠，就沒有淨難問題。

鄭文燦表示，和泰汽車已將保修廠使用潤滑機油導入中央給油系統、多數廠區改用太陽能發電系統，並與市政府合作推動環保玩具低碳，，每年超過200場淨灘，今年起為配合環保署減塑元年，市府媒合桃園食品、紡織大廠將撿拾廢棄寶特瓶，回收利用製成T-shirt或背包，發揮產品價值，為減塑努力，降低汙染海岸環境。

和泰TOYOTA集團結合關係企業、經銷商及在地志工，發起這項全台同步淨灘減塑行動，黃南光率旗下企業員工沿觀音海岸撿拾海洋垃圾、廢棄寶特瓶、廢棄漁網，大人、小孩蹲下清除漁網、大量海洋垃圾及廢棄寶特 ，清出的一袋袋廢棄寶特瓶，拿去現場換取和泰每支捐出10元，協助台灣台灣環境資訊協會推動環保教育。

和泰TOYOTA集團全台15縣市16處海岸淨灘減塑總動員，參與員工及志工上萬人在...
和泰TOYOTA集團全台15縣市16處海岸淨灘減塑總動員，參與員工及志工上萬人在觀音海岸清除漁網、廢棄寶特瓶、海洋垃圾，維護海岸環境。記者曾增勳／攝影
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和泰TOYOTA集團全台15縣市16處海岸淨灘減塑總動員，參與員工及志工將觀音海...
和泰TOYOTA集團全台15縣市16處海岸淨灘減塑總動員，參與員工及志工將觀音海岸撿一袋袋廢棄寶特瓶、海洋垃圾，和泰每支寶特瓶捐10元給台灣環境資訊協會。記者曾增勳／攝影
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和泰TOYOTA集團全台15縣市16處海岸淨灘減塑總動員，參與員工及志工將觀音海...
和泰TOYOTA集團全台15縣市16處海岸淨灘減塑總動員，參與員工及志工將觀音海岸清除漁網、廢棄寶特瓶、海洋垃圾，維護海岸環境。記者曾增勳／攝影
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和泰TOYOTA集團全台15縣市16處海岸淨灘減塑總動員，由桃園市長鄭文燦（左起...
和泰TOYOTA集團全台15縣市16處海岸淨灘減塑總動員，由桃園市長鄭文燦（左起）、環保署長張子敬、和泰汽車董事長黃南光、台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓啟動海洋減塑。記者曾增勳／攝影
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海洋垃圾淨灘鄭文燦
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