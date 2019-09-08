15縣市16海岸上萬人淨灘 每支寶特瓶和泰捐10元護海洋

2019-09-08 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



為響應海洋垃圾汙染，和泰TOYOTA集團發起淨灘減塑全台總動員，號召旗下企業、志工上萬人，今天上午在桃園市等全台15縣市16處海岸展開淨灘撿拾垃圾、寶特瓶，和泰汽車承諾撿拾每支廢棄寶特瓶將捐贈10元給台灣環境資訊協會，為減少海洋廢棄物把關，桃園市長鄭文燦說，配合環保減塑元年，市政府將媒合桃園食品、紡織大廠將撿拾寶特瓶回收利用製成T-shirt或背包，發揮產品價值。

和泰汽車董事長黃南光表示，依環保團體統計全海洋垃圾共達650 公噸，塑膠瓶更是大宗，不僅破壞海洋風景、環境美觀，流入海洋更破壞生態，這次串聯全台15縣市16處海岸淨灘，撿拾每支寶特瓶，和泰捐10元給台灣環境資訊協會把關減塑及垃圾掩埋，希望喚起大家減塑意識，保護地球環境。

「減少海洋塑膠垃圾是全世界議題」，環保署長張子敬表示，海洋垃圾已是全球注意焦點，有人預測若干年後，海洋塑膠垃圾比魚還多，令人很難想像，源具減量才是環境保護最有效方法，資源回收再好不如源頭減量，從源頭少用塑膠，就沒有淨難問題。

鄭文燦表示，和泰汽車已將保修廠使用潤滑機油導入中央給油系統、多數廠區改用太陽能發電系統，並與市政府合作推動環保玩具低碳，，每年超過200場淨灘，今年起為配合環保署減塑元年，市府媒合桃園食品、紡織大廠將撿拾廢棄寶特瓶，回收利用製成T-shirt或背包，發揮產品價值，為減塑努力，降低汙染海岸環境。