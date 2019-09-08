「捷伴豐年祭」還有3天 來機捷A17享「原」味之旅

2019-09-08 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園大眾捷運公司、桃市府原民局在機場捷運A17領航站舉辦「捷伴豐年祭」系列活動，昨天封街盛大舉行，打頭陣的「原創手作日」吸引上千民眾參加，現場除了手作競速比賽，還有「原風音樂、原味燒肉」活動，更有35攤原民美食、9攤原民文創市集，不僅滿足了參與民眾的味覺，透過現場演奏、展覽也滿足聽覺和視覺，民眾體驗了充滿濃濃原民風味的嘉年華。

桃捷公司和原民局現場準備精美的報名小禮，包括原風手作環保杯套，和活動限定版─桃捷原風一日票，民眾直呼CP值高。

捷伴豐年祭還有3天活動，今天「原風音樂日」、14日「原味燒肉日」、15日「原木雕刻日」，想要來趟「原」味之旅，就買原風一日票暢遊機捷沿線。可以上網查閱報名機會，，即使沒報上名也沒關係，活動現場有多個原民風味美食、文創商品攤位，桃捷A17站內也有「原路：原住民族傳型正義」特展，來A17領航站走走逛逛度過一個不一樣的假日。

搭機捷參加捷伴豐年祭方便而且經濟實惠，一出Ａ17站就是活動會場，只要購買原風一日票2張以上就享有75折優惠，適合全家出遊、好友揪團的行程，買越多票價省越多。桃捷公司隨票附贈好禮宣傳單，購買原風一日票的民眾，到活動會場桃捷公司櫃台，可免費兌換原風手作環保杯套1個，一天200個，總限量800個隨機出貨不挑色，送完為止。另外，憑票卡可享指定商店優惠。

原民局局長林日龍表示，A17領航站是奠基原住民族文化最重要的地點，因為機場捷運串聯國際機場的特色，能讓原住民族文化傳遞到全台灣甚至到國際，希望未來這塊原民創意園區，能發展成為世界上一個最重要地標，讓世界認識台灣的原住民。

桃捷董事長劉坤億說，在鄭文燦市長的大力爭取下已獲得中央支持，A17領航站附近約4.3公頃的公有地，未來將設置原住民族文創園區、原住民族電視台以及桃園流行音樂劇場，讓原住民文化落地生根、永續發展。